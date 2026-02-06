Il mare chiama, Siracusa risponde: domenica “Pesca al Rifiuto” alla foce del Ciane

All’appello della ASD Siracusa Pesca Sport e Ambiente, lanciato nei giorni scorsi, hanno risposto in tanti, dall’Amministrazione Comunale ad altre associazioni, enti privati e cittadini, confermando l’importanza di passare dalle parole ai fatti per tutelare le coste e il mare.

Domenica 8 febbraio, alle 9, alla Foce del Fiume Ciane prenderà il via la prima Giornata Ecologica con l’iniziativa “Pesca al Rifiuto”, un’azione concreta per contrastare l’emergenza rifiuti in un’area oggi in condizioni ambientali critiche, ancora più evidente dopo il passaggio del ciclone Harry.

Sarà la prima di tante altre giornate che l’ASD Siracusa Pesca Sport e Ambiente promuove per proteggere le nostre coste e il mare.

“Un grazie sincero alle associazioni che ci affiancheranno: ASD Aretusa Pesca, ASD Amici del Mare, ARI Augusta, UISP. – si legge in una nota – E soprattutto, con noi ci saranno i ragazzi speciali del Progetto Filippidoooe Siracusa, che hanno scelto di partecipare per dimostrare il loro amore e impegno per la città e il territorio.”

I partecipanti dovranno indossare scarpe da lavoro e guanti. I ragazzi della Area Tecnica dell’ASD Siracusa Pesca, riconoscibili dalle casacche azzurre, guideranno tutte le attività assicurando il massimo della sicurezza.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare: il ritrovo sarà alla Nautica Ginevra Mare, che fungerà da base logistica dell’iniziativa. L’evento sarà aperto e inclusivo, a dimostrazione che la tutela del mare e del territorio è un impegno condiviso da tutti.