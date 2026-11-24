Attualità · A Palazzo Vermexio

Cimeli, fotografie, oggetti personali, mute e maschere da immersione, strumenti che hanno accompagnato una vita trascorsa alla ricerca dei limiti dell’uomo e alla scoperta delle profondità del mare. Siracusa ha reso omaggio a Enzo Maiorca con una mostra inaugurata a Palazzo Vermexio, nel decimo anniversario della scomparsa del grande campione di apnea.

L’esposizione, intitolata “Oltre la superficie”, ha proposto un percorso attraverso la storia sportiva e umana di uno dei più importanti protagonisti dell’apnea mondiale. Non soltanto il racconto dei record e delle imprese che hanno reso Maiorca una figura conosciuta in tutto il mondo, ma anche uno sguardo più intimo sulla sua quotidianità, attraverso gli oggetti che ne hanno segnato il percorso.

Tra i materiali esposti trovano spazio cimeli, strumenti utilizzati durante le immersioni, fotografie e testimonianze che restituiscono il profilo di un uomo che ha fatto del mare una ragione di vita. Un patrimonio di ricordi che permette ai visitatori di ripercorrere le tappe di una carriera straordinaria, ma anche di conoscere più da vicino la personalità di un siracusano profondamente legato alla propria città e al suo mare.

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La mostra è promossa dall’associazione Musei Aretusa, con il patrocinio del Comune di Siracusa, è stata visitata da un grande numero di amici, ammiratori e anche semplici curiosi.

L’iniziativa si accompagna al progetto per la realizzazione di una scultura dedicata al campione, affidata allo scultore veneziano Tiziano Favaretto. L’opera sarà collocata a Largo della Gancia, sul Lungomare di Levante, a Ortigia.

Due progetti che, attraverso linguaggi diversi, intendono custodire e trasmettere la memoria di Enzo Maiorca, figura che ha portato il nome di Siracusa nel mondo e che continua a rappresentare un riferimento nella storia dell’apnea.