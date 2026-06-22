Il Marina Militare Nastro Rosa Tour approda a Siracusa: sport, mare e spettacolo al Villaggio della Vela

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour – il Giro dell’Italia a Vela arriva a SIracusa: organizzato da Difesa Servizi S.p.A., in collaborazione con la Marina Militare e SSI Sport & Events, con la partnership istituzionale del Ministro per lo Sport e i Giovani e del Nuovo Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026, il supporto della Federazione Italiana Vela e il patrocinio del CONI; è un appuntamento di respiro nazionale ed internazionale e unisce sport, istituzioni e territori in un unico grande racconto: quello dell’Italia che vive, cresce e si riconosce nel mare. Una regata che veicola anche i valori della Marina Militare di cui porta il vessillo: la vela diventa il linguaggio attraverso cui trasmettere valori fondanti come disciplina, spirito di squadra, leadership, senso del dovere e capacità di affrontare le sfide.

Riconosciuto come un unicum nel panorama velico, il Marina Militare Nastro Rosa Tour si distingue per la sua straordinaria complessità tecnica, racchiudendo l’essenza stessa dello sport velico in tre spettacolari discipline: l’Offshore, con le lunghe e sfibranti navigazioni d’altura a bordo dei potenti e tecnologici Figaro Bénéteau 3, primi monotipi di serie dotati di foil; l’Inshore, con regate avvincenti a ridosso della costa sui piccoli e velocissimi Waszp; e infine il Board, la disciplina acrobatica del Wing Foil che regalerà grandi emozioni a pochi metri dalla spiaggia. Una formula rivoluzionaria che mette in scena “tutta la vela in un unico evento” con il patrocinio delle massime autorità mondiali della disciplina, tra cui il prestigioso RORC (Royal Ocean Racing Club), l’Eurosaf (European Sailing Federation) e World Sailing.

Tutti gli eventi sono a titolo gratuito e aperti a tutti presso il Villaggio della Vela (Molo Zanagora – Foro Emanuele I)

Oggi – lunedì 22 giugno

● dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e a seguire nel pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 19:00, presso lo stand della Marina Militare al Villaggio della Vela, momenti di orientamento sulle opportunità formative e professionali connesse al mare;

● dalle ore 19:00 il Villaggio della Vela ospiterà la presentazione del volume edito da Giunti “Il Diario di Bordo 2025”, occasione per ripercorrere i momenti salienti dell’ultima edizione del Tour;

● dalle ore 21:30 appuntamento con il cinema e la proiezione del docufilm “I Cacciatori del Cielo” (2023), diretto da Mario Vitale, che racconta la storia avvincente della nascita dell’aviazione militare italiana attraverso gesta eroiche.

Martedì 23 giugno

● il Progetto Giovani Mare e Futuro – Valore Paese Italia propone il seguente programma:

○ In mattinata, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 attività di sensibilizzazione sulla sicurezza in mare e sulla tutela dell’ambiente marino, con esplorazione, biologia e visori di realtà aumentata

○ Nel pomeriggio, dalle ore 17:00 alle ore 19:00 attività presso la Capitaneria di Porto di Siracusa

Per partecipare al Progetto Giovani è necessario prenotare in anticipo la propria partecipazione alla giornata di workshop al seguente link nastrorosatour/giovani;

● dalle ore 18:00 alle ore 19:00 il Villaggio della Vela ospiterà il racconto musicale di alcune delle più celebri favole di Esopo a cura di Veronica Maya;

● dalle ore 19:30 alle ore 20:00 l’esibizione della Banda dell’Aeronautica aprirà la cerimonia di premiazione degli equipaggi vincitori di tappa;

● dalle ore 20:00 avrà luogo la cerimonia di premiazione di fine tappa, alla quale prenderanno parte l’Amministratore Delegato di Difesa Servizi Luca Andreoli, il Sindaco di Siracusa Francesco Italia, il Capo di Gabinetto Giuseppe Gibilisco e il CEO di SSI Sport & Events Riccardo Simoneschi;