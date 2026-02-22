Il Melilli Volley cade ancora: San Lucido vince in rimonta al tiebreak

Errori neroverdi, orrori arbitrali. Melilli Volley perde in casa contro San Lucido al tie-break al termine di una gara dai due volti. Nei primi due set la compagine di Luca Scandurra conduce il match senza eccessive difficoltà; dal terzo in poi, la partita assume un’altra fisionomia, concludendosi, per le padrone di casa, con un’amara sconfitta. Rabbia, delusione e rammarico in casa neroverde, anche per non aver saputo sfruttare tre matchball nel quarto set.

Scandurra cambia qualcosa nello starting six, preferendo al centro la giovane Lo Piccolo al posto dell’esperta Lucescul e, nel ruolo di libero, Miceli a Barbagallo. Si gioca punto a punto fino all’11-11, con le due compagini ad alternarsi inizialmente nei vantaggi. Il primo tempo di Lo Piccolo segna l’inizio della fuga per le padrone di casa, che incrementano il vantaggio con l’ace di Minervini, con il punto in attacco di Ferrarini, con un errore gratuito avversario e con un muro della centrale siracusana. Matrullo, Lena e un errore in battuta delle ospiti portano le neroverdi sul più 6 (20-14), Minervini e Silvestre murano un attacco avversario, Ferrarini trova il mani e fuori del 23-16 e Melilli chiude con la fast di Silvestre e il successivo ace della stessa centrale per il 25-17.

Nel secondo set il primo tentativo di allungo delle padrone di casa arriva sul 6-6, quando realizzano un parziale di 6-2, ottenuto con schiacciate vincenti dai lati, un punto in battuta di Matrullo, un errore al servizio di Otta (per le ospiti), un punto in palleggio di Minervini. San Lucido si riavvicina, Lo Piccolo, in primo tempo, realizza il 15-13, ma due punti consecutivi permettono alle calabresi di riportarsi in parità. Sul secondo pesa una discutibile decisione arbitrale, con una palla out, “vista” in campo. Prime proteste di giocatrici e panchina locale. Poco dopo, errore di compensazione quando viene fischiata una dubbia invasione alle calabresi. Arriva anche il 17-15. Aritzu accorcia, Lena riporta le sue sul più 2. L’elastico continua fino al 19-18, quando Melilli Volley realizza un break di 6-1 con Ferrarini, Matrullo e Lo Piccolo (4 punti per quest’ultima) che decretano il 25-19.

Quando sembra che le giocatrici di casa possano chiudere i giochi, nel terzo set la partita si riapre. Dal 3-1 neroverde, si passa al 6-3 calabrese. Matrullo, Lena e Lo Piccolo (con una palla lunga dopo errata ricezione avversaria) riportano il punteggio in parità. L’equilibrio resiste fino al 9-10, poi le ospiti dilatano il vantaggio con qualche punto ben costruito e qualche errore di troppo delle melillesi (che sbagliano in battuta e in attacco). Aritzu fa ace per il 16-10 San Lucido, Lo Piccolo non sbaglia in primo tempo, Matrullo invece si da posto 4. Si fa perdonare subito, murando Tessari e trovando il mani e fuori avversario per il 14-18. Entra Vescovo, Lena accorcia ancora e, dopo il time out calabrese, Tessari riporta avanti di quattro lunghezze le sue compagne. A Silvestre viene fischiata una doppia e Scandurra la richiama in panca per fare entrare Lucescul. Sul 16-22 però il set e compromesso e Melilli lo perde a 18, con due errori consecutivi, il primo di Lucescul in battuta, il secondo in attacco di Ferrarini.

Il quarto inizia in salita per Minervini e compagne, che vanno sotto 4-1 e 8-5. Gap annullato da Lo Piccolo, Matrullo e Silvestre e parità fino al 14-14. San Lucido costruisce un tesoretto di 4 punti (19-15), sfruttando soprattutto il fondamentale del muro. Il tabellone segna 18-22, ma Melilli non si arrende: parziale di 6-0 con Minervini al servizio e traguardo vicino. Ma proprio sul più bello, San Lucido la pareggia, portando il set ai vantaggi. Melilli ha un’altra palla match sul 28-27 ma la spreca per poi subire tre punti consecutivi dalle avversarie.

Il quinto set vede le ospiti andare sul 6-3, Lena accorcia con due punti consecutivi. Poi sale in cattedra il primo arbitro, Grillo di Licata, che assegna il punto alle ospiti su una palla contesa a rete e con ultimo tocco fuori delle calabresi. Scandurra va su tutte le furie e l’arbitro estrae il rosso. Dal possibile 6-6 si va sul 5-8. Sbagliano Matrullo e Lena, mentre Kaminska realizza l’11-6. Ba in pallonetto prima e in schiacciata subito dopo tiene accesa la fiammella della speranza. Poi realizza il 9-13. Sul 9-14 non bastano 4 punti consecutivi per le neroverdi. A chiudere la gara è Tessari con una schiacciata potente e precisa. Melilli esce con un solo punto da una partita in cui avrebbe potuto e dovuto fare bottino pieno.