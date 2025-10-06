Il Melilli Volley pronto alla nuova stagione di B2: “Siamo cariche e unite. Il pubblico sarà il nostro settimo uomo in campo”

Il Melilli Volley è pronto a tornare in campo per il campionato di Serie B2 femminile, che prenderà il via sabato con la prima sfida contro il Bronte. Dopo settimane di preparazione intensa, la squadra si presenta ai nastri di partenza con entusiasmo, fiducia e una solida intesa di gruppo.

A raccontarlo ai microfoni di Siracusa News sono stati il presidente Luigi Di Stefano, il capitano e palleggiatrice Raffaella Minervini e il libero Alice Barbagallo, protagonisti di un’intervista carica di energia e ottimismo.

“La preparazione è andata benissimo — ha dichiarato il presidente Di Stefano —. Abbiamo svolto un ottimo precampionato e arriviamo pronti per affrontare un torneo che sarà lungo e impegnativo. Il livello della B2 si è alzato molto e ci sono quattro o cinque squadre davvero competitive, ma anche noi siamo pronti a dire la nostra”.

Il presidente ha poi voluto sottolineare il ruolo del pubblico e del sostegno locale: “Il nostro settimo uomo in campo è il pubblico del PalaMelilli. L’anno scorso ci ha trasmesso un calore incredibile e contiamo di rivivere quell’atmosfera anche quest’anno. Inoltre, il supporto dell’amministrazione comunale è fondamentale: ci permette di lavorare in una struttura di alto livello, senza problemi logistici”.

Il capitano Raffaella Minervini racconta una squadra in crescita costante: “All’inizio abbiamo lavorato molto per conoscerci, sia a livello caratteriale che tecnico. Ora siamo più amalgamate e pronte. Il coach Lucas Sgandurra ha insistito sull’intesa di gioco e sulla collaborazione tra noi: le amichevoli sono state preziose per questo”. La palleggiatrice, che cita il campione argentino De Cecco come modello, sottolinea quanto sia importante mantenere lucidità e leadership in campo: “Il mio ruolo è complesso ma affascinante: tocco quasi tutti i palloni e devo sempre tenere la squadra concentrata”.

Per Alice Barbagallo, libero di grande esperienza (con quasi dieci anni di Serie A alle spalle), l’obiettivo è chiaro: “Personalmente sogno di vincere il campionato: non l’ho mai fatto. Ma più di tutto voglio crescere ancora e aiutare il gruppo a diventare sempre più affiatato. Le amichevoli ci hanno dato sensazioni positive: lavoriamo su cose semplici ma fatte bene”.

Barbagallo, sempre energica e carismatica, ha ricordato anche l’importanza dei tifosi: “Sono fondamentali. Il pubblico ci dà forza e rende l’ambiente speciale. L’anno scorso era già caldo, ma quest’anno vogliamo ancora più gente al PalaMelilli”.

Il presidente Di Stefano ha poi raccontato con orgoglio il lavoro che la società sta portando avanti con le giovanili: “Abbiamo vinto un titolo nazionale con l’Eurialo nel circuito AICS, ma soprattutto stiamo lavorando per far crescere il movimento pallavolistico nel territorio siracusano. È nato anche il Progetto Volley Ibleo, che unisce più società per offrire un percorso formativo di qualità alle giovani atlete di Siracusa e Ragusa”.

Da martedì il Melilli Volley entrerà nella “settimana tipo” con doppie sedute d’allenamento in vista della gara inaugurale di sabato.

Il gruppo, raccontano le atlete, è carico e compatto: “L’entusiasmo è altissimo e tutte condividiamo lo stesso obiettivo: crescere e vincere”, affermano Minervini e Barbagallo.

Il debutto contro il Bronte Volley sarà il primo banco di prova. Poi due trasferte consecutive, prima del ritorno al PalaMelilli per la quarta giornata. “Invitiamo tutti i nostri tifosi a venire a sostenerci — conclude Di Stefano —. Chi è venuto l’anno scorso si è divertito, e quest’anno vogliamo regalare ancora più emozioni”.