Il mercato immobiliare riparte dalla formazione: FIMAA Siracusa porta in città il top coach Gian Luigi Sarzano

La formazione d’eccellenza come motore per il rilancio del settore immobiliare. Si è concluso con un grande successo di partecipazione l’evento promosso da FIMAA Confcommercio Siracusa, che ha ospitato il coach leader nazionale Gian Luigi Sarzano per un corso intensivo focalizzato su un metodo di acquisizione e ricerca clienti pratico, evoluto e distintivo.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi professionisti del territorio, dai mediatori esperti ai giovani agenti, tutti uniti dall’obiettivo di elevare lo standard qualitativo della professione in un mercato in continua evoluzione.

A margine dell’evento, è intervenuto Corrado Morana, presidente provinciale FIMAA Siracusa e vicepresidente regionale di FIMAA Sicilia, evidenziando il valore strategico dell’iniziativa: “La formazione è l’unico vero vantaggio competitivo che un professionista può vantare oggi. Portare un leader come Sarzano nella nostra città dimostra la volontà di FIMAA e Confcommercio di alzare costantemente l’asticella della qualità dei servizi offerti dai nostri associati. Investire in competenze distintive significa tutelare non solo la categoria, ma anche i cittadini che si affidano alla nostra professionalità.”

Gian Luigi Sarzano ha illustrato ai partecipanti come “fare la differenza” attraverso tecniche di comunicazione, negoziazione e ricerca evoluta, fornendo strumenti immediati per distinguersi sul mercato locale e nazionale. L’evento ha registrato il “sold out”, confermando la necessità sentita dagli operatori economici di Siracusa di confrontarsi con i migliori standard del settore.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di aggiornamento professionale che FIMAA Siracusa ha pianificato per l’anno in corso, con l’obiettivo di supportare il comparto immobiliare locale nelle sfide poste dall’innovazione digitale e normativa. Per ulteriori dettagli sulle prossime attività sindacali e formative dell’associazione, è possibile consultare il portale ufficiale confcommercio.sr.it o rivolgersi alla segreteria organizzativa all’indirizzo fimaa@confcommercio.sr.it.