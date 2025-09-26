Il ministro Lollobrigida sul grano duro italiano: “è identità e sovranità, sostieniamo la filiera con misure concrete e di lungo periodo”

“Il grano duro italiano non è soltanto una coltura, ma rappresenta la nostra identità. Per questo già nel 2024 abbiamo garantito 30 milioni di euro per i contratti di filiera, coprendo oltre 130 mila ettari per circa 9mila aziende agricole. Con il Coltivaitalia destiniamo altri 300 milioni di euro per sostenere le filiere cerealicole e rafforzare la sovranità alimentare. C’è stato un periodo in cui i produttori sono stati in balia del più forte, è l’ora di invertire la rotta. Crediamo nella concorrenza ma in quella leale, basata sulla reciprocità dei costi di produzione e sulla possibilità di individuare un prezzo equo. Per questo da gennaio la CUN diventerà il luogo in cui gli agricoltori e i compratori stabiliranno il giusto prezzo del grano. Serve trasparenza e correttezza nei rapporti di filiera e per questo avvieremo anche controlli serrati alle frontiere, perché il grano importato rispetti tutti gli standard che i nostri agricoltori garantiscono”. Così il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida – intervenendo in collegamento con le piazze di Bari e Palermo -alla mobilitazione indetta da Coldiretti sulle difficoltà della filiera del grano.

“Il Governo Meloni – ha dichiarato Lollobrigida – è quello che ha investito di più nel sostegno agli agricoltori, all’agricoltura e nella valorizzazione del grano duro italiano e continueremo in questo lavoro. Con queste misure vogliamo dare certezze ai nostri agricoltori e rafforzare la competitività della filiera cerealicola italiana”.

Tra le misure a sostegno del grano italiano, segnalate la Commissione Unica Nazionale (CUN) del grano duro (Sarà istituita formalmente dal 1° gennaio 2026, superando le borse merci locali, per garantire trasparenza e stabilità nella formazione dei prezzi), i contratti di filiera: (stanziati 30 milioni nel 2024 per il fondo grano duro e previsti ulteriori fondi, fino a coprire 400mila ettari con il supporto del fondo Sovranità alimentare di Coltivitalia da 300 milioni di euro), un giusto prezzo e lo stop alle pratiche sleali (Ismea pubblicherà i dati sui costi medi di produzione; l’ICQRF rafforzerà i controlli contro prezzi sottocosto), il credito d’imposta alle industrie (Introdotto un incentivo da 10 milioni di euro per le imprese di trasformazione che lavorano cereali nazionali con contratti di filiera), ricerca e innovazione con il Crea (Avvio di un piano di ricerca su varietà più produttive e resilienti, con attenzione a TEA e irrigazione di precisione), controlli e tracciabilità sul grano estero (rafforzato il sistema dei controlli e potenziati gli strumenti di tracciabilità per garantire pieno rispetto degli standard e trasparenza sull’origine)..