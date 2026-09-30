Il ministro Urso atteso a Siracusa, sabato prima visita alla nuova Isab targata Ludoil

Politica · zona industriale

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso è atteso questo fine settimana, più precisamente sabato mattina a Siracusa, dove dovrebbe visitare gli impianti di ISAB all’indomani del passaggio del 51% della società a Ludoil, il gruppo della famiglia Ammaturo.

L’acquisizione è stata perfezionata il 23 settembre scorso, dopo l’esito positivo del procedimento di Golden Power. Ludoil ha assunto la guida industriale e la gestione della raffineria, la più grande e importante del Paese.

La visita del ministro dovrebbe rappresentare il primo appuntamento istituzionale negli impianti dopo il cambio di proprietà. Secondo quanto si apprende, Urso incontrerà la nuova proprietà Ammaturo e visiterà il sito industriale. La permanenza dovrebbe essere breve, nell’ordine di circa un’ora.

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Resta invece ancora da definire se, prima o dopo il sopralluogo, ci sarà un punto stampa del ministro. Al momento non risultano indicazioni definitive sulle modalità dell’appuntamento.

Il passaggio a Ludoil apre una nuova fase per Isab. Il gruppo ha annunciato un piano industriale da circa 1,3 miliardi di euro nei prossimi cinque anni, articolato tra il rilancio di alcune unità della raffineria e la progressiva conversione verso la produzione di biocarburanti, con HVO e SAF tra le filiere previste. Ludoil ha inoltre comunicato la conferma dell’attuale organico e la previsione, a regime, di circa cento nuovi tecnici e operatori specializzati.

Quella di questo fine settimana, tuttavia, non dovrebbe essere l’unica presenza di Urso a Siracusa nei prossimi mesi. Il ministro è infatti atteso nuovamente in provincia nei primi giorni di novembre (5 e 6), per una visita più approfondita al polo industriale siracusano. In quell’occasione l’attenzione dovrebbe estendersi anche agli altri grandi insediamenti dell’area, con particolare riferimento a Eni-Versalis e ai processi di trasformazione industriale del polo.

La seconda visita, oltre a celebrare l’associazione degli industriali, dovrebbe quindi consentire al ministro di avere un quadro più ampio delle diverse realtà industriali del territorio.