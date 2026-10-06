Il ministro Urso in Kuwait cerca nuovi investimenti: focus sui poli di Siracusa e Milazzo

Politica · energia

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sAdolfo Urso, sta incontrando i vertici del fondo sovrano del Paese, la Kuwait Investment Authority, su nuove ipotesi di investimento in Italia, a partire dalla presenza industriale della Kuwait Petroleum Corporation a Milazzo, in Sicilia, e dalla partecipazione, attraverso Q8, al progetto con Eni per la nuova bioraffineria nel sito Versalis di Priolo.

Seguirà un incontro con il board della Union of Investment Companies, l’associazione che rappresenta le società di investimento e di servizi finanziari del Kuwait, a cui il Ministro illustrerà le nuove opportunità di investimento e partnership industriali e tecnologiche in Italia, con focus sui settori dell’energia, delle materie prime critiche, dell’IA e dei data center, della manifattura Made in Italy, della farmaceutica, della robotica e dell’aerospazio. Con il Ministro anche rappresentanti del sistema pubblico e privato italiano della finanza e degli investimenti.