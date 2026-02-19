Il “Modello Siracusa” sbarca a Catania: la Commissione etnea convoca l’autore Alessandro Calabrò per replicare Aretusapedia

Siracusa fa scuola in tema di innovazione sociale. Il protocollo di mappatura inclusiva ideato in città con il progetto Aretusapedia (https://www.aretusapedia.it) supera i confini provinciali e diventa un case-study per Catania. È il risultato dell’audizione ufficiale tenutasi il 17 febbraio 2026 con la IX Commissione Consiliare Permanente del capoluogo etneo, che ha convocato l’autore e divulgatore siracusano Alessandro Calabrò per acquisire il metodo di lavoro aretuseo.

Al centro del confronto il portale Aretusapedia: non una semplice enciclopedia online, ma un sistema di validazione fisica dei luoghi che garantisce informazioni verificate sul campo per disabili visivi, motori e cognitivi, ottimizzato nativamente per screen reader e assistenti vocali. Un lavoro che a Siracusa conta già oltre 50 schede attive e che ora punta a replicarsi sotto il vulcano.

L’impatto del progetto ha generato un interesse istituzionale immediato. L’audizione, fortemente voluta dalla presidente Simona Latino (Innovazione) che ha individuato nel lavoro svolto a Siracusa lo standard ideale da adottare per la città, ha registrato l’intervento anche della presidente della Commissione Cultura, Erika Bonaccorsi (componente della IX).

Dall’incontro è nata ufficialmente la proposta di una piattaforma gemella destinata a mappare il patrimonio catanese, che sarà denominata “Etnapedia”.

“L’accessibilità non deve essere vista come un semplice adempimento normativo, ma come una leva di sviluppo culturale e turistico – ha dichiarato la presidente Simona Latino a margine dei lavori – Catania possiede un patrimonio straordinario e merita strumenti digitali all’avanguardia per raccontarlo e renderlo fruibile a tutti.”

Per Alessandro Calabrò (https://www.alessandrocalabro.it/chi-sono), autore e divulgatore specializzato in tecnologie assistive, si tratta di un riconoscimento che premia la scalabilità del metodo:

“La tecnologia per includere esiste, mancava solo un protocollo per applicarla sul campo in modo sistematico – spiega Calabrò – Vedere che il lavoro svolto in autonomia su Siracusa diventa oggi un modello di riferimento per una città metropolitana come Catania è un segnale importante. La sfida di ‘Etnapedia’ è ambiziosa: sono pronto a mettere le mie competenze a disposizione per costruire un servizio di pubblica utilità che replichi lo standard siracusano.”

L’audizione segna il primo passo di un dialogo operativo tra il professionista siracusano e l’amministrazione etnea per definire le fasi di sviluppo della nuova piattaforma.