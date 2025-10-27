Il Movimento 5 Stelle Siracusa Sud rilancia dai territori: “sanità, lavoro e ambiente al centro dell’agenda”

Si è tenuta ieri ad Enna l’assemblea regionale del Movimento 5 Stelle, un momento di confronto, ascolto e programmazione che ha visto la partecipazione di attivisti, portavoce, coordinatori e cittadini da tutte le province siciliane.

“Un incontro fondamentale per rilanciare l’impegno del Movimento sui temi più urgenti per l’isola e per rafforzare il legame diretto con i territori,– ha dichiarato Corrado Fioretti Coordinatore del gruppo territoriale Siracusa Sud – Tra le realtà più presenti e attive, quella del Siracusano e della Sicilia Sud, dove i problemi strutturali e sociali restano gravi e spesso dimenticati dalla politica tradizionale. Dalla sanità pubblica al collasso, con ospedali depotenziati e servizi essenziali carenti, fino alla mancanza di infrastrutture moderne e sicure, il grido di allarme arriva forte e chiaro dai cittadini del territorio”.

Durante l’assemblea si è parlato anche di ambiente e sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alla situazione delle aree industriali.

“Altro tema centrale, la crisi occupazionale e la fuga dei giovani, un’emergenza che colpisce in modo drammatico le province della nostra regione. Il M5S rilancia la sua proposta per incentivi alle imprese sostenibili, investimenti nella formazione e un nuovo modello di sviluppo fondato su innovazione e legalità. Il Movimento 5 Stelle si conferma una delle più grandi e radicate forze politiche della Sicilia, pronta a essere perno fondamentale del fronte progressista”, ha aggiunto Fioretti.

Con spirito unitario e determinazione, il M5S metterà in campo tutte le proprie energie in vista delle prossime competizioni elettorali, a partire dalle future amministrative nei comuni della zona sud del Siracusano, dove sarà determinante costruire un progetto condiviso di rilancio e buona amministrazione, e per questo siamo già a lavoro per essere un importante punto di riferimento dei cittadini delle nostre comunità.

“La fiducia dei cittadini si riconquista con i fatti, non con le promesse. Noi continueremo a lavorare, insieme, per una Sicilia che non si arrende e che mette al centro il bene comune”, hanno dichiarato i rappresentanti regionali del Movimento. L’assemblea si è conclusa con un forte appello all’unità e alla partecipazione: il Movimento 5 Stelle Sicilia si prepara a una nuova fase di ascolto e presenza nei territori, per costruire — insieme ai cittadini — una politica pulita, concreta e vicina ai bisogni reali delle persone”, ha concluso Fioretti.