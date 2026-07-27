Il nuovo Siracusa calcio prende forma: primi tre acquisti e l’ex bomber come DT

Sport · I primi acquisti

Eppur qualcosa si muove. Mentre la società continua a mantenere il massimo riserbo e le ufficializzazioni tardano ad arrivare, il nuovo Siracusa sta lentamente prendendo forma. Il lavoro procede sottotraccia, ma la macchina organizzativa è ormai in moto e nelle prossime ore potrebbero arrivare i primi annunci ufficiali.

Il nome più importante è quello di Dario Giacomarro, centrocampista classe 1995 in arrivo dal Trapani. Per lui parlano i numeri: oltre 300 presenze tra Serie C e Serie D, un curriculum di assoluto livello per la categoria e l’identikit del giocatore destinato a diventare uno dei punti di riferimento della squadra di Gaspare Cacciola. Esperienza, personalità e qualità in mezzo al campo: caratteristiche che potrebbero portarlo a essere il fulcro del nuovo Siracusa.

Accanto all’esperienza, la società continua a investire anche sui giovani con l’obiettivo di formare un roster composto in egual misura da giocatori Under e calciatori di esperienza. È ormai definito l’arrivo di Christian Gambino, attaccante classe 2007 proveniente dalla Primavera del Palermo, dove nella passata stagione ha disputato il campionato di Primavera 2. Un profilo di prospettiva, sul quale il club punta per il presente ma soprattutto per il futuro.

Vicino alla firma anche Giuseppe Birardi, terzino sinistro classe 2006 reduce dall’esperienza in Eccellenza con il Parmonval. Un altro giovane che andrà a rinforzare la batteria degli under, elemento fondamentale nella costruzione della rosa in vista del prossimo campionato di Serie D.

Dietro le quinte, però, il lavoro più intenso è quello che sta portando avanti Lele Catania. L’ex bomber azzurro è tornato in società con il ruolo di responsabile dell’area tecnica, sta coordinando insieme al tecnico Gaspare Cacciola e al presidente Alessandro Ricci la costruzione del nuovo organico.

L’obiettivo è mettere a disposizione dell’allenatore una rosa composta da circa 25 calciatori, con oltre la metà degli effettivi che dovrebbe raggiungere Siracusa tra la giornata di oggi e la fine del mese, consentendo così di iniziare la preparazione con un gruppo già largamente definito.

Proprio per questo motivo la società ha deciso di modificare leggermente il programma estivo. L’inizio del ritiro è stato posticipato da domani al 30 luglio, così da consentire ai nuovi acquisti di aggregarsi prima dell’avvio della preparazione. La prima fase durerà due settimane, seguite da una breve pausa a cavallo di Ferragosto, prima della ripresa degli allenamenti fissata per il 16 agosto.

Il calendario della preparazione dipenderà anche dagli impegni ufficiali. Il Siracusa è infatti in attesa di conoscere se sarà chiamato a disputare il turno preliminare di Coppa Italia di Serie D, in programma il 23 agosto, e quale sarà l’avversario da affrontare.

Dopo aver ottenuto il via libera all’iscrizione al campionato, la priorità adesso è quella di accelerare sul mercato. Le prossime ore potrebbero essere quelle delle prime ufficializzazioni, con il Siracusa pronto a passare finalmente dalle indiscrezioni ai fatti.