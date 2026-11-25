Attualità · un segnale

Il Palazzo Comunale di Priolo Gargallo illuminato di rosso in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il rosso non è solo un colore: è un segnale, una presenza, una promessa di non voltarsi dall’altra parte. Un modo per dire forte e chiaro che il silenzio non è un’opzione e che la consapevolezza si costruisce insieme, anche attraverso l’arte e il teatro.

“Il rosso che illumina il nostro Palazzo Comunale è il simbolo di un impegno che non può limitarsi a una sola giornata – dichiara il sindaco Pippo Gianni –. Come Amministrazione abbiamo il dovere di essere sempre in prima linea, con azioni concrete, con il sostegno ai centri antiviolenza e con la sensibilizzazione nelle scuole e nella comunità, perché nessuna donna deve mai sentirsi sola. Diciamo no, con forza e senza ambiguità, a ogni forma di violenza, fisica, psicologica ed economica. Invito tutti i cittadini a fermarsi un attimo davanti a questa luce rossa e a riflettere. La violenza si combatte insieme, con il coraggio di denunciare e con la cultura del rispetto, a partire dai più giovani”.

Nei giorni scorsi, attraverso un video messaggio, il Sindaco Pippo Gianni, gli assessori Federica Limeri e Maria Grazia Pulvirenti, la consulente del sindaco Rita Limer, l’avvocato Maria Grazia Lazzara del Centro Antiviolenza Ipazia di Siracusa, il movimento di donne “Autrice”, hanno lanciato un messaggio chiaro e forte: no alla violenza sulle donne, in ogni sua forma.