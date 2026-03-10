Ultime news

Delibera della Regione

Il palazzo municipale di Melilli riconosciuto bene di interesse culturale

Il municipio di Melilli

Importante riconoscimento per il patrimonio storico e architettonico della città di Melilli. Con apposito decreto, la Regione Siciliana ha ufficialmente dichiarato il Palazzo Municipale di Melilli bene di interesse culturale.

Il provvedimento sancisce il valore storico, architettonico e identitario dell’edificio che sorge nel cuore del Centro storico cittadino e che, affacciato sulla Piazza principale, rappresenta da oltre un secolo il fulcro della vita amministrativa e civile della Comunità.

Il risultato si inserisce in un percorso istituzionale seguito con particolare attenzione dal Sindaco, Giuseppe Carta, che – anche in qualità di Presidente della IV Commissione legislativa “Ambiente, Territorio e Mobilità” dell’Assemblea Regionale Siciliana – continua a promuovere e sostenere iniziative finalizzate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico e identitario di Melilli.

L’attuale Palazzo Municipale affonda le sue radici nella seconda metà dell’Ottocento, quando l’antico Monastero delle Benedettine, edificato nel 1595, fu destinato a nuova sede della Casa Comunale. Inaugurato nel 1888, l’edificio fu concepito come spazio rappresentativo delle istituzioni cittadine e simbolo del rinnovamento amministrativo dell’Italia unita.

Nel corso del tempo il palazzo ha attraversato diverse fasi di trasformazione e recupero, tra cui gli importanti interventi di restauro resisi necessari dopo il sisma del 1990, che hanno consentito di preservarne la struttura e il valore architettonico, mantenendo intatto il suo ruolo centrale nella vita della città.

Il riconoscimento conferito dalla Regione Siciliana rappresenta dunque un passaggio significativo per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico di Melilli: la dichiarazione di interesse culturale garantisce infatti che l’edificio venga sottoposto alle specifiche prescrizioni di tutela previste dalla normativa vigente, assicurandone la conservazione e la salvaguardia per le generazioni future.

Il Palazzo Municipale continua così a rappresentare non soltanto la sede delle istituzioni cittadine, ma anche un luogo simbolo della storia e dell’identità della comunità melillese.


