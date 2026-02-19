Il Parlamento Siciliano è il più antico del mondo, lo sapevi?

Il Parlamento Siciliano più antico del mondo è una definizione che affonda le sue radici nella storia. Fondato nel 1130, non ha mai smesso di operare, mantenendo nei secoli una continuità istituzionale unica nel panorama internazionale.

Per comprenderne l’origine bisogna tornare al 1130, quando Ruggero II di Sicilia convocò a Palermo, nel Palazzo dei Normanni, le Curiae Generales e proclamò il Regno di Sicilia. Nacque così un’istituzione parlamentare articolata in tre rami — feudale, ecclesiastico e demaniale — che rappresentavano rispettivamente nobiltà, clero e città del Regno.

Le funzioni nel Medioevo

In origine il Parlamento aveva funzioni prevalentemente consultive e di ratifica delle decisioni sovrane, soprattutto in materia fiscale ed economica. Tuttavia, già nel Medioevo introdusse un principio di rappresentanza allora assente in gran parte dell’Europa.

Con il tempo ampliò le proprie competenze, arrivando a partecipare all’elezione del re e a vigilare sull’amministrazione della giustizia ordinaria.

Nel 1410 si tenne una storica seduta a Taormina, nel Palazzo Corvaja, per l’elezione del sovrano alla presenza della regina Bianca di Navarra. Nel 1446 un’altra importante riunione si svolse al Castello Ursino sotto il regno di Alfonso V d’Aragona.

Dalla Costituzione del 1812 allo Statuto speciale

Con il sistema vicereale la Sicilia perse progressivamente autonomia politica, ma il Parlamento continuò a riunirsi anche sotto Carlo V e Filippo II, mantenendo un ruolo di rilievo istituzionale.

Una tappa fondamentale fu il 1812: il Parlamento promulgò una Costituzione che aboliva la feudalità e introduceva un sistema bicamerale, anticipando riforme moderne.

Il percorso fu interrotto dalla restaurazione borbonica, ma nel 1848, durante la rivoluzione siciliana, l’assemblea tornò a riunirsi proclamando l’autonomia dell’isola, seppur per un periodo limitato.

Dopo la Seconda guerra mondiale arrivò il riconoscimento stabile dell’autonomia con lo Statuto speciale del 1946. Dal 25 maggio 1947 opera l’attuale Assemblea Regionale Siciliana, erede diretta di una tradizione parlamentare che affonda le radici nel Medioevo.

È proprio questa continuità storica e istituzionale che consente di definire il Parlamento siciliano come il più antico parlamento del mondo ancora esistente e in funzione.