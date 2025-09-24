Il Partito Democratico di Siracusa sollecita l’amministrazione: “nessuna risposta alle criticità, servono interventi immediati”

Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Siracusa ha presentato una serie di interrogazioni urgenti per fare luce sulle inadempienze dell’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di ottenere risposte concrete prima che le criticità si trasformino in vere e proprie emergenze. “Siracusa non può permettersi di rincorrere i problemi quando è già troppo tardi”, si legge in una nota del gruppo consiliare, che ha richiamato l’attenzione su alcuni temi cruciali per la città.

Tra le prime preoccupazioni sollevate dal PD c’è la situazione di Piazza Ernesto Cosenza, un’area che, oltre alla presenza di pericoli e disturbo, soffre di una mancanza di spazi di aggregazione adeguati. Un altro tema caldo riguarda gli edifici scolastici, che continuano a presentare criticità strutturali inaccettabili. A conferma delle preoccupazioni del PD, il recente rapporto di Legambiente ha certificato le pessime condizioni delle scuole italiane, con Siracusa inclusa nella lista delle città in difficoltà.

Il Partito Democratico ha posto l’attenzione anche su temi di sicurezza e ambiente, con particolare riferimento agli incendi nei terreni incolti, che continuano a minacciare la qualità dell’aria e la sicurezza. Inoltre, il gruppo ha chiesto un chiarimento sui posti disponibili negli asili nido e la copertura del tempo pieno nelle scuole, sollecitando una maggiore attenzione all’offerta educativa e alla gestione delle risorse. In vista della stagione delle piogge, il PD ha richiesto anche interventi urgenti sulla pulizia delle caditoie e dei tombini, con un focus speciale sulle zone più vulnerabili della città, dove il rischio di allagamenti è maggiore: “La città rischia di essere sommersa ogni volta che piove intensamente, e non possiamo più permetterci di affrontare questa situazione con ritardi e mancanze”.

Inoltre, il PD ha sollevato il tema delle donne senza dimora, chiedendo quali politiche siano in atto per l’accoglienza di queste persone, troppo spesso invisibili nelle politiche sociali della città. Sul fronte ambientale, il gruppo ha chiesto informazioni su fondi destinati alla raccolta differenziata e un monitoraggio accurato sull’efficacia delle telecamere di sorveglianza e sugli interventi di contrasto alle condotte illecite.