Ultime news

2 minuti di lettura
"Polis"

Il Passaporto si potrà richiedere anche negli uffici postali in provincia di Siracusa

Al via nei 12 comuni al di sotto dei 15mila abitanti

Al via nei 12 comuni al di sotto dei 15mila abitanti

2 minuti di lettura

Poste Italiane amplia il numero di uffici postali dov’è possibile richiedere e rinnovare il passaporto: in Sicilia il servizio è stato attivato anche nei dodici uffici Polis della provincia di Siracusa.

Partito nel 2024 nei piccoli comuni e in alcune grandi città italiane, sull’Isola il servizio è già disponibile nei piccoli centri delle altre province siciliane a cui si affiancano le dodici sedi di Canicattini Bagni, Ferla, Francofonte, Portopalo di Capo Passero, Priolo Gargallo, Solarino, Buccheri, Buscemi, Cassaro, Melilli, Palazzolo Acreide e Sortino.

I numeri confermano il successo dell’iniziativa promossa da Poste Italiane per favorire la coesione economica, sociale e territoriale in 7mila comuni con meno di 15mila abitanti. Sono già oltre 200mila, infatti, i passaporti erogati a livello Italia. E ora anche gli uffici postali della provincia di Siracusa sono pronti ad accogliere le richieste di rilascio o rinnovo dei passaporti, per dare ulteriore slancio a un servizio particolarmente apprezzato dai cittadini.

Con l’attuale ampliamento si completa la copertura del servizio sull’intera rete degli uffici postali abilitati. Oltre a semplificare i passaggi burocratici, il rilascio e rinnovo del passaporto riduce il divario tra le aree urbane e i territori meno serviti, portando un contributo rilevante agli abitanti delle località più isolate. Grazie alla capillarità della rete di Poste Italiane, inoltre, il servizio di rilascio e rinnovo passaporti ha consentito di ridurre i tempi di attesa per i cittadini e di supportare il lavoro della Polizia di Stato.

Ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto è un’operazione estremamente semplice. È sufficiente presentare un documento di identità valido, il codice fiscale, una fotografia e corrispondere l’importo di 42,70 euro, oltre al contrassegno telematico da 73,50 euro. L’importo va versato utilizzando i canali messi a disposizione da Poste Italiane presso gli uffici postali e sulle piattaforme online, oppure mediante i diversi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che aderiscono al servizio. In caso di rinnovo, si dovrà consegnare anche il vecchio passaporto o la denuncia di smarrimento o furto. Gli operatori degli uffici postali raccoglieranno, assieme alla documentazione necessaria, i dati biometrici (impronte digitali e foto) del richiedente inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia competente. Chi fa richiesta del passaporto può scegliere anche di ricevere il documento a domicilio: opzione scelta finora dall’80% dei cittadini nei piccoli centri e dal 32% dei residenti nelle grandi città.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo

© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni

Le notizie più lette di oggi