Il PCI di Siracusa denuncia lo stato di abbandono del campo sportivo di via Lazio

Il Partito Comunista Italiano (PCI) di Siracusa torna a sollevare la questione delle condizioni del campo sportivo di via Lazio, intitolato a Giorgio Di Bari, denunciando l’assenza di vigilanza, manutenzione e custodia da parte dell’amministrazione comunale.

In una lettera indirizzata al Prefetto di Siracusa, il PCI sottolinea come il ripetersi di atti vandalici e furti abbia di fatto privato i giovani dei quartieri Grottasanta e Mazzarrona di uno spazio di aggregazione e crescita sociale.

Secondo i firmatari della denuncia, la situazione del campo si sarebbe aggravata da quando sono stati interrotti i lavori di sostituzione del manto sintetico del campo da calcio a 11 e sospeso il servizio di custodia. Da allora, la struttura – lasciata aperta e priva di controlli – sarebbe diventata oggetto di continui saccheggi e devastazioni.

Il PCI nella nota inviata al Prefetto ricorda di aver più volte sollecitato l’amministrazione affinché intervenisse e, nell’attesa di risposte concrete, alcuni volontari si erano adoperati per pulire e mettere in sicurezza l’area con il coinvolgimento dei giovani del quartiere. “Subito dopo – si legge nella nota del Pci – ci è stato vietato dall’amministrazione anche di fare li del volontariato prerogativa che l’amministrazione può scegliere di esercitare e quindi su quest’ultima decisione nulla da contestare ma invece secondo noi la cosa gravissima è che anche dopo tale data l’amministrazione nulla ha fatto in custodia, controlli e manutenzione per la struttura, che oggi si trova in uno stato di degrado avanzato, con cancelli aperti, recinzioni divelte e numerosi pericoli per la sicurezza pubblica”.

Alla luce di questa situazione, il PCI chiede l’intervento del Prefetto affinché vengano avviate verifiche urgenti e sia garantita la messa in sicurezza dell’impianto sportivo.