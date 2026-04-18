Il Pd di Rosolini ricorda Pietro Assenza: “un anno senza il nostro amico”

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Circolo “Pietro Assenza” del Partito Democratico di Rosolini che ricordano Pietro Assenza, scomparso il 19 aprile dello scorso anno.

“Caro Pietro, ad un anno dalla tua scomparsa, il vuoto che hai lasciato è colmato soltanto dalla forza dei tuoi insegnamenti e del tuo esempio. Siamo stati onorati di averti accanto perché sei stato un amico buono, mite, altruista e sensibile; un compagno storico, la cui fedeltà al nostro gruppo non è mai venuta meno. Ti ringraziamo per aver saputo tradurre, ogni giorno, i tuoi profondi ideali etici, umani e cristiani in azioni politiche concrete. Hai interpretato il ruolo di Consigliere Comunale con uno spirito di servizio raro, fatto di studio instancabile e abnegazione, offrendo un contributo fondamentale alla crescita del nostro circolo e dell’intera comunità rosolinese.

Il 20 settembre 2025, per onorare la tua memoria, abbiamo voluto che la nostra sede portasse il tuo nome. Oggi, quel nome inciso sulla targa ci ricorda che la politica è, prima di tutto, umanità e coerenza. Invitiamo i tesserati, la cittadinanza, gli amici e tutti coloro che lo hanno stimato a unirsi a noi nel ricordo del nostro indimenticabile Pietro, domenica 19 aprile alle 10 al Cimitero di Rosolini (ingresso Porta San Giuseppe). Alle 19:30 nella Chiesa Santa Caterina sarà celebrata una Santa Messa in Suffragio. “Le idee e i valori seminati con umiltà non muoiono mai, ma continuano a fiorire nel cuore di chi resta.”