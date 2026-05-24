Il PD di Siracusa aderisce alla mobilitazione per il diritto all’acqua

La Federazione Provinciale del Partito Democratico di Siracusa aderisce e parteciperà al sit-in promosso dal Forum Provinciale per l’Acqua Pubblica, in programma mercoledì 27 maggio alle 18:30 davanti alla Prefettura di Siracusa, in Piazza Archimede.

“La drammatica emergenza idrica che da settimane colpisce numerosi quartieri della città e diverse zone balneari non può più essere affrontata con superficialità, rinvii o scaricabarile istituzionali. – si legge in una nota del Pd – I continui disservizi nell’erogazione dell’acqua stanno mettendo in seria difficoltà migliaia di cittadini, famiglie, attività commerciali e operatori economici, compromettendo condizioni essenziali di vivibilità e sicurezza sanitaria.

L’accesso all’acqua rappresenta un diritto fondamentale e universale. Non è accettabile che, nel 2026, intere aree della città siano costrette a convivere con rubinetti a secco, approvvigionamenti insufficienti e comunicazioni frammentarie, senza certezze sui tempi di ripristino e senza un piano chiaro di gestione dell’emergenza.

Come Partito Democratico riteniamo indispensabile che tutte le istituzioni coinvolte assumano con responsabilità e trasparenza il compito di affrontare una crisi che sta esasperando la popolazione e colpendo soprattutto le persone più fragili: anziani, famiglie con bambini, persone con problemi di salute e cittadini non autosufficienti.

Saremo in piazza accanto ai cittadini, ai comitati, alle associazioni e alle forze sociali del territorio per chiedere interventi immediati, una gestione efficiente del servizio idrico e il pieno rispetto del diritto dei siracusani ad avere accesso continuo e dignitoso all’acqua.

La salute pubblica, la dignità delle persone e il futuro della città meritano risposte concrete e tempestive”.