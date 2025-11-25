Il Pd di Siracusa attacca il sindaco Italia sulle nomine negli enti pubblici: “coerente a intermittenza”

Si accende il confronto politico attorno alla gestione delle nomine negli enti pubblici. In una lettera aperta, il segretario provinciale del Partito Democratico, Piergiorgio Gerratana, critica duramente il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, accusandolo di incoerenza nella battaglia contro le lottizzazioni politiche.

Gerratana riconosce come “forte e pertinente” la denuncia del primo cittadino di Siracusa in merito alla mancata rappresentanza di un esponente del territorio aretuseo nella governance della SAC, la società che gestisce l’aeroporto di Catania. Un’esclusione che, secondo il segretario Dem, appare ancor più ingiustificata alla luce dei numeri record registrati dal turismo siracusano nel post-Covid, con oltre 1,8 milioni di presenze nel 2024 e una crescita superiore ai livelli pre-pandemici.

Per Gerratana, però, la credibilità politica del sindaco si indebolisce quando si guarda alla gestione locale delle nomine: “Se lei si lamenta di subire il trattamento della lottizzazione – scrive Gerratana -, è necessario guardare alle logiche che hanno guidato la formazione del CdA di Aretusa Acque S.p.A., dove la sua amministrazione, in quanto socio di maggioranza per la parte pubblica, sostenuta dai sindaci sponsorizzati dai deputati regionali di centrodestra, ha replicato una identica spartizione di incarichi”.

In questo quadro, il segretario provinciale del Pd rivendica la posizione del partito e del sindaco di Carlentini, Giuseppe Stefio (che durante quella riunione aveva proposto il nome di Alessandro Acquaviva), indicato come l’unico ad essersi opposto “per principio” alla lottizzazione delle nomine in Aretusa Acque S.p.A.: “Il comitato di sorveglianza – sottolinea – deve rappresentare realmente i cittadini ed esercitare un vero controllo pubblico su un bene essenziale come l’acqua”.

La lettera si chiude con un affondo sulla classe dirigente locale: per il segretario dem, il territorio necessita di leadership coerenti, capaci di distinguersi dalle “logiche di potere” che, a suo dire, hanno caratterizzato anche le recenti elezioni del libero consorzio. “Solo così – conclude – si può rivendicare con forza un ruolo autorevole nei confronti della politica regionale“.