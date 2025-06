Il Pd di Siracusa con 11 rappresentanti nella Direzione Regionale. Domani conferenza stampa sul congresso provinciale

Il Partito Democratico di Siracusa piazza 11 rappresentanti nella nuova direzione regionale, formatasi durante il congresso regionale svoltosi due giorni fa. L’assemblea ha eletto Cleo Li Calzi alla Presidenza del PD Sicilia e Alfredo Rizzo come Tesoriere regionale. Nella stessa occasione sono stati designati anche i nuovi componenti della Direzione regionale e della Commissione di Garanzia.

Sono ben 11 i rappresentanti del Pd di Siracusa: Salvatore Adorno, Mario Bonomo, Cristina Chindemi, Gaetano Cutrufo, Davide Fronterrè, Salvatore Genovese, Bruno Marziano, Massimo Milazzo, Glenda Raiti, Francesca Silluzio e Alessandra Turlà.

Nel frattempo, il dibattito interno al partito a livello provinciale prosegue. Domani, lunedì 23 giugno 2025 alle ore 9:30, nella sede provinciale del PD in viale Paolo Orsi 1 a Siracusa, il delegato del commissario regionale per il congresso provinciale, Giacomo D’Arrigo, terrà una conferenza stampa. L’incontro era già stato preannunciato nel comunicato diffuso sabato scorso, e servirà – si apprende – a puntualizzare alcuni aspetti relativi alla fase congressuale in corso nella federazione aretusea.