Il Pd dice “No” alla nuova discarica di Augusta: “difendiamo salute e ambiente”

Il Partito Democratico provinciale di Siracusa si oppone fermamente all’autorizzazione regionale data a Hub Cem Augusta S.p.A. per costruire un nuovo impianto di gestione rifiuti, situato in zona portuale, a soli 600 metri dal vicino al centro abitato e 300 metri dalle Saline di Augusta. L’impianto prevederebbe lo stoccaggio di migliaia di tonnellate di rifiuti, anche pericolosi, con evidenti rischi per salute ed ecosistema.

“Ci attiveremo con i nostri parlamentari a tutti i livelli – dicono Piergiorgio Gerratana e Giusy Genovesi, rispettivamente Segretario Provinciale, PD Federazione di Siracusa e Responsabile Ambiente, Territorio, Agricoltura nella Segreteria Provinciale PD Siracusa -, per chiarire le procedure autorizzative che hanno portato il Sindaco Di Mare e la Regione Siciliana a consentire il progetto di Hub Cem Augusta e fermare la nuova discarica augustana che allontana ancora di più l’area industriale siracusana dalla necessaria conversione ecologica.”