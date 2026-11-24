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La Società Siracusana di Storia Patria, importante istituzione culturale della città, in collaborazione con l’Archivio di Stato di Siracusa organizza, giorno 27 novembre 2026, presso la sede dell’Archivio di Stato di Siracusa via Panico 3, una mostra documentaria dal titolo “Il Plebiscito del 1860 nella provincia di Siracusa”. L’occasione permetterà di riflettere sul 21 ottobre 1860, data del plebiscito meridionale, data che sancì la legittimazione della nazione italiana e la fine del Regno delle Due Sicilie.

Il regime borbonico era crollato in poche settimane, il generale Giuseppe Garibaldi, sbarcato in Sicilia, era entrato trionfalmente a Napoli, anche se continuavano le operazioni militari. La mostra vuole raccontare i diversi passaggi che portarono, attraverso il suffragio universale maschile, all’ingresso delle province siciliane, in particolare Siracusa, nello Stato italiano in costruzione. Verrà proposta un’antologia di documenti che permettono di documentare il processo storico attivo nel territorio della provincia di Siracusa. L’evento culturale si arricchirà del contributo del prof. Carmine Pinto, ordinario di storia contemporanea presso l’università di Salerno, tra i massimi studiosi del Risorgimento, responsabile di un cantiere di ricerca e di studio sull’argomento. Sono previsti due momenti di approfondimento, il primo alle ore 10:00 riguarderà l’inaugurazione della mostra documentaria alla presenza di S.E. il Prefetto di Siracusa e degli alunni del Liceo Polivalente “Quintiliano” di Siracusa e il Liceo “Michelangelo Bartolo” di Pachino che sperimenteranno il valore della documentazione archivistica conservata presso l’Archivio di Stato di Siracusa, nonché il piano di conservazione e di tutela della documentazione svolto dall’Istituzione archivistica.

Il secondo momento, sempre nella sala conferenze dell’Archivio di Stato di Siracusa, si terrà nel pomeriggio alle ore 17:00 e sarà aperto alla cittadinanza ed ad una rappresentanza dei Sindaci della Provincia di Siracusa. In questa circostanza il contributo sarà dato dal prof. Carmine Pinto che presenterà il volume “Il Plebiscito del 1860. Unificazione, legittimazione, reazione nel Mezzogiorno e in Sicilia”, che dialogherà con il direttore dell’Archivio di Stato di Siracusa, dott. Simone Fatuzzo, il prof. Salvatore Santuccio, presidente della Società Siracusana di Storia Patria e con la prof.ssa Rosa Savarino, questi ultimi impegnati nei cantieri di ricerca sul Risorgimento e sul 1860 nella provincia di Siracusa. Prevista la presenza dei Sindaci di Siracusa, Avola, Noto e Pachino.