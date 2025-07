Il Plemmirio, patrimonio di tutti. Mastriani: “dobbiamo tutelarlo per le generazioni future”

Per Marco Mastriani, vicepresidente del CdA del Consorzio dell’Area Marina Protetta del Plemmirio, questa non è solo un’area protetta: è un pezzo della sua memoria. E lo racconta ai microfoni di SiracusaNews: “Da ragazzo andavo a fare il bagno in questo tratto di costa selvaggio. Mi affascinava il mare agitato che si infrangeva sulla falesia di Capo Murro di Porco. Il nome stesso “Plemmirio” deriva dal greco plemmiron, che significa ondoso: un tratto aspro e affascinante, dove oggi si concentra la tutela più rigorosa”.

Istituito definitivamente nel 2005, dopo un lungo iter iniziato nel 1982, il Plemmirio è suddiviso in tre zone con regole precise:





• Zona A (80 ettari): riserva integrale e “nursery” della fauna marina. Qui vigono i divieti più rigorosi: niente balneazione né navigazione, salvo immersioni con diving autorizzati.

• Zona B (1.470 ettari): consentiti balneazione e ormeggio, ma da quest’anno è vietato l’ancoraggio libero per proteggere i posidonieti, essenziali per l’ossigenazione del mare.

• Zona C (960 ettari): area più esterna, aperta alla balneazione e alla pesca regolamentata.

“Il posidonieto è una risorsa straordinaria – spiega – un metro quadrato di Posidonia oceanica produce fino a 18 litri di ossigeno al giorno. È una delle ragioni principali per cui è nata l’Area Marina Protetta”.

I risultati dopo vent’anni di tutela sono evidenti. Incremento delle specie ittiche come cernie, dentici e saraghi, grazie al cosiddetto fenomeno dello spillover: (La riserva integrale influenza positivamente le aree circostanti, favorendo la riproduzione e la diffusione delle specie“); la trasparenza dell’acqua aumentata del 31%, da 18 a quasi 25 metri di visibilità e la riduzione drastica del bracconaggio grazie alla collaborazione con Capitaneria di Porto e Polizia Ambientale: “abbiamo quasi azzerato le infrazioni. Ma dobbiamo puntare a una tolleranza zero definitiva”.

Il Plemmirio è diventato anche una meta per l’eco-turismo: oltre 3.000 immersioni annue con diving autorizzati (“i nostri custodi del mare, ci segnalano criticità e contribuiscono al monitoraggio“), 35 varchi accessibili per trekking e passeggiate naturalistiche, molti attrezzati per diversamente abili e lo sviluppo delle strutture ricettive: “La nascita dell’Amp ha dato valore aggiunto al territorio. Turismo sostenibile e tutela ambientale possono camminare insieme, a beneficio delle comunità locali”.

Il Consorzio monitora costantemente i fondali con progetti come “Mare Caldo”. I dati parlano chiaro: il Mediterraneo si tropicalizza, con temperature che raggiungono 27-28°C anche in profondità.

Specie invasive come il granchio blu sono un problema, ma Mastriani sottolinea: «Non è solo colpa del riscaldamento delle acque. L’eccessiva pesca ha ridotto i predatori naturali. Dobbiamo contrastare i cambiamenti climatici e, al tempo stesso, rispettare gli equilibri della catena trofica».

Tra le novità più incoraggianti ci sono studi sui cetacei (progetto Spoke 8) e l’avvistamento della foca monaca: “Segnali che il mare, se tutelato, può tornare ad accogliere specie scomparse da decenni”.

Il Consorzio ha commissionato studi per valutare un eventuale ampliamento dell’Area Marina Protetta e della ZSC: “Ogni scelta deve basarsi su evidenze scientifiche. Non si decide sulla carta: prima bisogna studiare i fondali e la biodiversità”.

Guardando al futuro, Mastriani immagina un Plemmirio diverso: “Nel 2050 spero in un’area marina frequentata da turisti consapevoli, senza bracconieri e con un fenomeno di spillover ancora più evidente. E perché no, un ampliamento verso mare, se gli studi lo confermeranno”.

L’intervista si chiude con un appello: “Il Plemmirio è un patrimonio naturale e culturale. Oggi, a differenza di vent’anni fa, si è capito che le aree protette non sono un ostacolo allo sviluppo, ma una risorsa per l’economia e il turismo. Lavoriamo tutti insieme – istituzioni, cittadini e operatori – per tutelarlo e consegnarlo più ricco alle generazioni future”.