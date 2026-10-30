Il pollo fritto di KFC sbarca nel Siracusano. Da domani nuova apertura

Attualità · Fast food

Apre il 31 ottobre 2026 a Melilli, a pochi chilometri da Siracusa, il 14esimo ristorante KFC in Sicilia, nel Parco Commerciale Belvedere di Viale Garrone e contrada Spalla, in località Città Giardino.

La nuova apertura si inserisce nel percorso di consolidamento di KFC nella regione. La presenza è concentrata soprattutto nelle province di Palermo e Catania, che contano 5 insegne ciascuna, a cui si aggiungono tre insegne in provincia di Messina, Trapani e Ragusa.

La Sicilia è anche la regione italiana con il maggior numero di locali a gestione diretta (anziché in franchising) – ben 8 su 24, compreso il nuovo locale di Siracusa – a conferma dell’importanza strategica dell’isola per il brand leader del pollo fritto nel mondo. Il nuovo ristorante KFC che apre a Melilli crea 21 nuovi posti di lavoro sul territorio.

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“La gestione diretta di un ristorante su tre testimonia l’impegno concreto di KFC e la fiducia del brand nel potenziale di sviluppo della Sicilia – spiega Thomas Mari, Head of Development di KFC Italia – Un altro indicatore importante riguarda il numero di aperture, in crescita esponenziale rispetto agli esordi: solo nel 2025 abbiamo inaugurato 5 nuovi ristoranti sull’isola, creando più di 125 nuovi posti di lavoro. Gli obiettivi di sviluppo sono confermati anche per il 2027, anno nel quale abbiamo già previsto almeno altre tre aperture in Sicilia, e vanno di pari passo con quelli nazionali del brand, che oggi conta 161 punti vendita in Italia e continua a crescere in tutte le regioni”.

Il nuovo ristorante di Siracusa è uno spazio pensato per vivere una pausa all’insegna del gusto e della convivialità. Un ambiente accogliente e funzionale, progettato per adattarsi ai diversi momenti della giornata e alle esigenze di un pubblico ampio e trasversale: dai giovani alle famiglie, Pino a tutti gli appassionati del pollo del Colonnello. Con una superPicie di 200 metri quadrati e 72 posti a sedere, il nuovo KFC di Siracusa interpreta lo stile del brand in chiave contemporanea, combinando comfort, praticità e un’atmosfera informale. Un luogo in cui fermarsi per un pasto veloce o concedersi una pausa più rilassata, grazie a un layout pensato per rendere l’esperienza semplice e piacevole, in linea con l’identità del brand a livello globale.

Il locale sarà aperto dalle 11 alle 21 e offrirà ai clienti un’esperienza di consumo completamente omnichannel: sarà possibile ordinare in cassa, attraverso i chioschi digitali presenti nel ristorante, tramite l’app di KFC Italia con il servizio Clicca & Ritira, oppure scegliere il delivery, attivo tutti i giorni dalle 11 alle 20.30.

La presenza di KFC in Sicilia, iniziata nel 2018 con l’apertura del primo ristorante a Catania, si è progressivamente estesa sia ai principali centri commerciali della Regione sia ai maggiori centri cittadini. Oggi l’isola si colloca, insieme alla Campania, al primo posto tra le regioni del Sud per numero di punti vendita e conferma cosı̀ la propria centralità nel piano di sviluppo che, entro la Pine del 2026, prevede l’apertura di 10 nuovi ristoranti nel Sud, un investimento complessivo di circa 10 milioni di euro e la creazione di 250 nuovi posti di lavoro nei

territori coinvolti.

A sostenere lo sviluppo del brand in Sicilia è una rete consolidata di franchisee che KFC punta ad ampliare con nuovi partner.

L’accelerazione dello sviluppo di KFC in Italia risponde a una strategia del brand a livello nazionale: dopo aver raggiunto i 150 ristoranti a Xine 2025, il piano prevede 35 nuove aperture nel 2026, per arrivare a 185 locali con oltre 800 nuovi posti di lavoro e circa 35 milioni di euro di investimenti nell’anno. Guardando al medio periodo, l’obiettivo è raggiungere 250 ristoranti entro il 2028, con oltre 6.000 persone occupate e un investimento complessivo di 105 milioni di euro, portando la presenza del brand in tutte le regioni italiane e

rafforzando un modello di crescita basato su franchising, gestione diretta, innovazione ed esperienza nei ristoranti.