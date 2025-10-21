Il prefetto Armenia: “Siracusa è un territorio con tante potenzialità. Dobbiamo lavorare per la crescita comune”

Da alcuni mesi alla guida della Prefettura di Siracusa, Chiara Armenia racconta il suo primo impatto con il territorio, le priorità su cui concentrare il lavoro istituzionale e una riflessione più ampia sul valore della pace, in un momento internazionale complesso.

Di seguito, l’intervista realizzata da Siracusa News.

Prefetto, si è insediata da qualche mese a Siracusa. Qual è stato il suo approccio con questo territorio?

L’approccio è sempre positivo. Ogni territorio ha delle peculiarità e io cerco sempre di coglierne gli aspetti migliori. Siracusa è una provincia splendida, con una grande ricchezza culturale, umana e sociale. Dobbiamo lavorare insieme perché questo territorio possa progredire in tanti settori. Ripeto: ha tanto di positivo, e bisogna partire proprio da lì.

Ci sono però anche delle criticità. Qual è quella che ritiene più urgente affrontare?

Le criticità ci sono, come in tutte le province italiane. Penso soprattutto agli aspetti legati alla criminalità comune, che richiedono un impegno costante e un lavoro di squadra tra istituzioni e forze dell’ordine. Proseguendo il lavoro dei miei predecessori, spero di poter contribuire a raggiungere obiettivi sempre migliori, nell’interesse della collettività.

Oggi in piazza un sit-in promosso dalla Cisl, dedicato al tema della pace, che culminerà nella consegna in Prefettura di un documento.

La pace è una speranza universale, un obiettivo che accomuna tutti. È un fatto spirituale, ma anche profondamente etico. Mi auguro che possa concretizzarsi davvero, e che le notizie che arrivano da alcune aree della Palestina rappresentino l’inizio di un percorso verso una pace reale e duratura. La speranza deve diventare qualcosa di concreto.