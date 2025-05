Il premio Vittorini al salone del libro di Torino

Anche quest’anno il Premio Letterario Nazionale Elio Vittorini, giunto alla XXIV edizione, e il Premio per l’editoria indipendente Arnaldo Lombardi, giunto alla VI edizione, incroceranno il loro cammino con quello del Salone Internazionale del Libro di Torino.

Domani, sabato 17 maggio, alle 19, nello stand della Regione Siciliana (Pad. Oval Spazio Sicilia – W116-X115), saranno infatti svelati i nomi degli autori e le case editrici in lizza per l’assegnazione del premio. Saranno presenti il presidente dell’Associazione culturale Vittorini Quasimodo Enzo Papa, il segretario generale del Premio Aldo Mantineo e Sarah Zappulla Muscarà, componente della commissione di valutazione delle opere in concorso.

Il Premio Letterario Nazionale Elio Vittorini e il Premio per l’editoria indipendente Arnaldo Lombardi sono promossi dall’Associazione Culturale Vittorini-Quasimodo e dall’Assessorato alla Cultura della Città di Siracusa in collaborazione con la Fondazione INDA e con il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

Alla vigilia dell’appuntamento di Torino l’assessore alla cultura della Città di Siracusa Fabio Granata ha, infine, voluto ricordare come “il Premio Vittorini quest’anno rappresenti pure l’occasione per celebrare nella maniera migliore il prestigioso traguardo del ventesimo anniversario dell’iscrizione di Siracusa nella World Heritage List dell’UNESCO”.