Il premio “Young Investigator Award” al ricercatore siracusano Gianmarco Leone per lo studio sul cancro alla prostata

Un nuovo riconoscimento internazionale per il giovane ricercatore siracusano Gianmarco Leone, impegnato da anni nella ricerca oncologica. Leone ha ricevuto nei giorni scorsi a San Diego (California) il prestigioso “Young Investigator Award”, un premio destinato ai giovani scienziati che si distinguono per l’innovatività dei propri studi nel campo della lotta ai tumori.

Il progetto di ricerca di Leone si concentra sullo sviluppo di nuovi farmaci per la cura del cancro alla prostata, una delle patologie oncologiche più diffuse a livello mondiale. La commissione internazionale che ha valutato i lavori ha definito il suo studio di rilevanza strategica per l’avanzamento delle terapie mirate. Il riconoscimento arriva dopo un altro importante traguardo: Leone era già risultato vincitore di una borsa di studio finanziata da una fondazione britannica, con cui ha potuto portare avanti le prime fasi del progetto. Dopo l’esperienza londinese, il ricercatore siracusano si è ora trasferito all’ospedale di Bellinzona, in Svizzera, dove continuerà il suo lavoro grazie a un nuovo finanziamento destinato a proseguire lo studio.

Il successo di Gianmarco Leone conferma l’alto livello della ricerca scientifica italiana all’estero, ma anche il talento di una nuova generazione di studiosi che, pur lavorando in contesti internazionali, restano profondamente legati alla propria terra.