Il presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Siracusa: “buon anno scolastico, e ricordatevi che la vostra voce conta”

“L’inizio di un nuovo anno scolastico non è mai soltanto una data sul calendario: è l’occasione per rimettersi in gioco, per scrivere nuove pagine della propria

crescita personale e del cammino che percorriamo insieme”.

Così Alessandro Giangrande, presidente degli Studenti della provincia di Siracusa, augurando buon lavoro agli alunni.

“Questo nuovo anno porta con sé sfide e aspettative, ma anche l’opportunità di dimostrare che noi giovani abbiamo idee, energia e il coraggio di guardare oltre. A chi inizia un nuovo percorso e a chi si prepara a concluderne uno, rivolgo l’augurio di aﬀrontare ogni giornata con curiosità, impegno e passione. Ringrazio sentitamente e auguro buon lavoro a tutti gli insegnanti e il personale scolastico. La Consulta Provinciale degli Studenti di Siracusa ha lavorato molto per la comunità studentesca e continuerà a impegnarsi con determinazione aﬃnché i diritti degli studenti siano sempre rispettati, promuovendo iniziative concrete e creando spazi di confronto capaci di rendere le nostre scuole luoghi migliori, più inclusivi e più vicini alle esigenze di chi le vive ogni giorno. La voce degli studenti conta, e continuerà ad avere sempre un punto di riferimento nella Consulta e in chi la rappresenta”