Il presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Siracusa: “buon anno scolastico, e ricordatevi che la vostra voce conta”

Così Alessandro Giangrande, presidente degli Studenti della provincia di Siracusa, augurando buon lavoro agli alunni

Un banco di scuola

“L’inizio di un nuovo anno scolastico non è mai soltanto una data sul calendario: è l’occasione per rimettersi in gioco, per scrivere nuove pagine della propria
crescita personale e del cammino che percorriamo insieme”.

Così Alessandro Giangrande, presidente degli Studenti della provincia di Siracusa, augurando buon lavoro agli alunni.

“Questo nuovo anno porta con sé sfide e aspettative, ma anche l’opportunità di dimostrare che noi giovani abbiamo idee, energia e il coraggio di guardare oltre. A chi inizia un nuovo percorso e a chi si prepara a concluderne uno, rivolgo l’augurio di aﬀrontare ogni giornata con curiosità, impegno e passione. Ringrazio sentitamente e auguro buon lavoro a tutti gli insegnanti e il personale scolastico. La Consulta Provinciale degli Studenti di Siracusa ha lavorato molto per la comunità studentesca e continuerà a impegnarsi con determinazione aﬃnché i diritti degli studenti siano sempre rispettati, promuovendo iniziative concrete e creando spazi di confronto capaci di rendere le nostre scuole luoghi migliori, più inclusivi e più vicini alle esigenze di chi le vive ogni giorno. La voce degli studenti conta, e continuerà ad avere sempre un punto di riferimento nella Consulta e in chi la rappresenta”


