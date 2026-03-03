Il presidente della Regione, Renato Schifani, riceve il presidente di Confindustria Sicilia Bivona

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha ricevuto oggi, in visita ufficiale a Palazzo d’Orléans, il nuovo presidente di Confindustria Sicilia Diego Bivona. Un incontro cordiale, durante il quale sono stati esaminati i segnali di crescita dell’economia dell’Isola e l’importanza di un dialogo costante tra pubblico e privato per promuovere lo sviluppo del territorio.

“Nel corso del confronto abbiamo condiviso l’importanza delle politiche economiche – afferma il presidente Schifani – messe in campo dal mio governo per sostenere la crescita, rafforzare la competitività delle imprese e tutelare l’occupazione. Il rapporto con Confindustria rappresenta un pilastro fondamentale del dialogo tra istituzioni e sistema produttivo. Intendiamo proseguire con determinazione questo percorso di confronto costante e costruttivo con il nuovo presidente, così come avvenuto con il suo predecessore Gaetano Vecchio, nella consapevolezza che solo attraverso una collaborazione solida e responsabile sia possibile affrontare le sfide economiche che abbiamo davanti“.

Al termine dell’incontro, il presidente di Confindustria Sicilia ha espresso “sommo apprezzamento per il confronto alto, aperto e costruttivo, per la disponibilità al dialogo e per l’approccio orientato verso lo sviluppo e la competitività. Grande sensibilità – ha sottolineato Bivona – è stata manifestata rispetto alle istanze strutturali del mondo imprenditoriale e sulle emergenze legate ai temi dell’energia anche alla luce dei recentissimi conflitti in Medio Oriente“.