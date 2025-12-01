Il Principe di Belludia scala la 50 Top Italy 2026: dalla 47ª alla 35ª posizione

Il Principe di Belludia firma una nuova, importante tappa nel suo percorso di crescita. Nella classifica “I Migliori Ristoranti Italiani 2026 – Luxury” di 50 Top Italy, il ristorante gourmet de Il San Corrado di Noto sale dalla 47ª alla 35ª posizione, affermandosi come una delle realtà più interessanti dell’alta ristorazione italiana legata all’ospitalità di lusso.
In questo contesto competitivo e in continua evoluzione, la salita del Principe di Belludia alla 35ª posizione non è soltanto un numero: è il segnale di una maturità raggiunta e, al tempo stesso, di una spinta a osare ancora. Con una cucina che coniuga rigore, estetica e coraggio, una sala che invita a rallentare e un resort che fa dell’ospitalità un valore assoluto, il ristorante si conferma come una delle esperienze gastronomiche più significative della nuova Sicilia del fine dining.
Queste le motivazioni che si possono leggere nella nota: “Al centro di questo racconto c’è Martin Lazarov, giovane chef dalla visione lucidissima, che unisce radici classiche, tecniche contemporanee e un’idea molto personale di territorio. I suoi menu sono viaggi costruiti con estetica precisa, ricerca rigorosa e tocchi di brillante audacia — come il celebre piccione con le unghie rouge Chanel, diventato una delle provocazioni più note della sua cucina.
Anche i dettagli parlano la stessa lingua: il pane, curatissimo, è parte integrante del percorso; la carta dei vini accompagna con profondità; la cantina, la sera luogo di abbinamenti giocosi, la mattina diventa scenografia della colazione firmata Lazarov, un’esperienza che molti ospiti definiscono tra le migliori della loro vita in viaggio, tra lievitati impeccabili, prodotti del territorio e un servizio che esalta la lentezza luminosa del giardino.”
Il risultato in guida non è solo un riconoscimento individuale, ma si inserisce in un quadro più ampio che vede la Sicilia sempre più protagonista nel segmento Luxury. Nella Top 50 troviamo infatti tra gli altri il St.George Restaurant by Heinz Beck a Taormina (16°), I Tenerumi, fresco anche di seconda stella Michelin (20°), o Signum (23°).
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni