Il Principe di Belludia scala la 50 Top Italy 2026: dalla 47ª alla 35ª posizione

Il Principe di Belludia firma una nuova, importante tappa nel suo percorso di crescita. Nella classifica “I Migliori Ristoranti Italiani 2026 – Luxury” di 50 Top Italy, il ristorante gourmet de Il San Corrado di Noto sale dalla 47ª alla 35ª posizione, affermandosi come una delle realtà più interessanti dell’alta ristorazione italiana legata all’ospitalità di lusso.

In questo contesto competitivo e in continua evoluzione, la salita del Principe di Belludia alla 35ª posizione non è soltanto un numero: è il segnale di una maturità raggiunta e, al tempo stesso, di una spinta a osare ancora. Con una cucina che coniuga rigore, estetica e coraggio, una sala che invita a rallentare e un resort che fa dell’ospitalità un valore assoluto, il ristorante si conferma come una delle esperienze gastronomiche più significative della nuova Sicilia del fine dining.