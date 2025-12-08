Ultime news

1 minuto di lettura
Calcio

Il Priolo Football Club vincecontro l’ostica Sommatinese

Un risultato che permette ai rossoverdi di mantenere la testa della classifica davanti all’Akragas

Un risultato che permette ai rossoverdi di mantenere la testa della classifica davanti all’Akragas

1 minuto di lettura

Grande affermazione del Priolo Football Club che vince largamente anche contro l’ostica Sommatinese, formazione che proveniva da cinque risultati utili consecutivi. La squadra di Intagliata chiude i conti già nella prima frazione grazie alle marcature di Fiorentino e Russo. Nel secondo tempo il bomber Ferla sigla una doppietta, mentre il talento classe 2008 Migneco chiude sul 5-0 il risultato.

Un risultato che permette ai rossoverdi di mantenere la testa della classifica davanti all’Akragas – vittorioso sul Caltagirone – che arriverà a Siracusa tra due settimane.

Non solo calcio ad 11 perché per il Priolo è stato un bel weekend anche nel futsal. La formazione di Maurilio Di Grano ha battuto con un largo 5-12 la Leonzio, agganciando le zone nobili della classifica. Benissimo anche le squadre del settore giovanile: l’U15 Regionale Èlite ha battuto 2-0 la Teamsport Millennium grazie alle reti di Migneco e Giudice mentre l’U17 Èlite ha pareggiato 2-2 il derby contro la Rari Nantes. Goleade per le provinciali: l’U17 ha battuto l’Avola 5-1 , l’U15 il Francofonte con un rotondo 4-0.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni