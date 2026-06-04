Il raduno Fiat Barchetta torna a Siracusa

Nelle date 5-6-7 Giugno si terrà l’8° Raduno Fiat Barchetta città di Siracusa organizzato da Lorefice Antonino e Campisi Daniela del Fiat Barchetta Sicilia, che vedrà la partecipazione di un gruppo di circa 50 visitatori, che a bordo dei loro spider Fiat Barchetta, ammireranno le bellezze della nostra Siracusa e dei paesi limitrofi.

L’evento arrivato già all’ottava edizione, ha l’obiettivo principale di valorizzare il territorio di Siracusa e le zone limitrofe, sposando così passione motoristica per lo spider Fiat Barchetta (auto già di interesse storico e collezionistico) ad arte e cultura. Gli equipaggi provenienti dall’Olanda, dalla Germania e da gran parte delle regioni italiane, saranno ospitati all’Eureka Palace Hotel di Siracusa.

Venerdi 5 giugno gli ospiti assisteranno alla tragedia greca “Antigone” di Sofocle con la regia di Robert Carsen al Teatro Greco di Siracusa.

Sabato 6 giugno visiteranno l’Azienda Loman specializzata nella selezione e lavorazione delle mandorle siciliane, a seguire il pranzo a base di prodotti tipici locali all’Agriturismo Avola Antica. Nel pomeriggio si svolgerà la prima gara di Regolarità Fiat Barchetta Siracusa 2026 curato dalla FICr (Federazione Italiana Cronometristi) all’interno del parco chiuso dell’Hotel.

Domenica 7 giugno, le barchette arriveranno a Siracusa intorno alle 10 e sosteranno lungo Corso Matteotti per una visita guidata in Ortigia con Laura Cassataro.