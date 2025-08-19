Il Real Belvedere entra nella South East Sicily Football Network

Grandi novità in casa Real Belvedere. La società gialloblu è la seconda società della provincia, dopo il Priolo Football Club, ad entrare nel nuovo progetto South East Sicily Football Network.

Un’adesione al progetto fortemente voluta dalla società che sta inaugurando un nuovo ciclo, fondato sulla valorizzazione del settore giovanile e della scuola calcio, con l’obiettivo di costruire un percorso solido e duraturo per i giovani del territorio.





Per la comunità di Belvedere e per l’intero comprensorio, il club belvederese, intende affermarsi come punto di riferimento non solo sportivo, ma anche educativo e sociale, promuovendo i valori di appartenenza, crescita e cooperazione.

L’ingresso nella South-East Sicily Football Network rappresenta un passo significativo per rafforzare un progetto moderno e inclusivo, capace di coniugare radicamento territoriale e visione futura.

“Guardiamo avanti con determinazione” – hanno dichiarato i dirigenti – “Siamo pronti a scrivere nuove pagine di sport e a confermarci protagonisti nello sviluppo del calcio giovanile, diventando un punto di riferimento per il comprensorio”.

Intanto il 20 Agosto si svolgerà un altro open day per il settore giovanile: alle 15:30 scenderanno in campo i giovani dell’U17, alle 16:30 quelli dell’U15.