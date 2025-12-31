Il ricorso dello Scialai di Portopalo dichiarato inammissibile dalla Cassazione

Si chiude sul piano giudiziario la vicenda che ha riguardato lo Scialai, il lido-ristorante di Portopalo di Capo Passero. La Corte di Cassazione ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società, ponendo fine al procedimento pendente davanti al massimo organo della giustizia ordinaria.

La decisione della Suprema Corte non entra nel merito delle questioni sollevate, ma rileva l’assenza dei presupposti giuridici necessari affinché il ricorso potesse essere esaminato. Una pronuncia che, di fatto, rende definitive le decisioni assunte nei precedenti gradi di giudizio. Resta confermato il sequestro preventivo disposto dal Tribunale del Riesame di Catania, che aveva accolto la tesi della Procura di Siracusa.

Secondo i titolari, il provvedimento che ha imposto la chiusura del lido – motivato dal fatto che la struttura ricadrebbe in un’area vincolata dal Piano Paesaggistico del 2019, che vieta chioschi e stabilimenti balneari su quel tratto di costa – sarebbe in contrasto con il quadro autorizzativo regionale che, a loro dire, legittima l’attività sino ad oggi svolta. Già nei giorni successivi alla conferma del sequestro i legali della società avevano ribadito la loro posizione: la concessione demaniale è stata rilasciata nel 2013, è stata rinnovata più volte anche dopo l’entrata in vigore del Piano Paesaggistico del 2019, diversi provvedimenti regionali successivi avrebbero confermato la legittimità della presenza del lido.

Da qui l’idea di portare il caso davanti ai giudici di legittimità ritenendo di essere tuttora autorizzati dalla Regione a svolgere l’attività e che, in mancanza di questa possibilità, venga di fatto impedito l’esercizio dell’impresa e di qualsiasi attività economica nell’area.

La declaratoria di inammissibilità rappresenta un passaggio conclusivo rilevante sotto il profilo processuale, poiché chiude ogni ulteriore possibilità di valutazione della controversia in sede di legittimità.