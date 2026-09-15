Il Riesame annulla la sospensione per l’ex manager Asp Giuseppe Capodieci

Cronaca · Inchiesta Cefpas

Il Tribunale del Riesame di Caltanissetta ha accolto l’appello presentato contro l’ordinanza con la quale, lo scorso luglio, era stata applicata a Giuseppe Capodieci, manager sanitario siracusano ed ex direttore generale dell’Asp di Agrigento, la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio per sei mesi.

Il Riesame ha annullato il provvedimento impugnato, dichiarando cessata la misura cautelare interdittiva.

Un nuovo passaggio nella vicenda giudiziaria che coinvolge Capodieci nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Caltanissetta denominata “Corte dei Miracoli”, relativa a un presunto sistema di favori, incarichi e affidamenti che avrebbe interessato il Cefpas e, per alcuni aspetti, l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento.

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La decisione del Riesame interviene dopo quella assunta dal Gip nel mese di luglio. In quella occasione la Procura aveva chiesto per Capodieci una misura ben più pesante, gli arresti domiciliari, ma il giudice non aveva accolto la richiesta, ritenendo sufficiente applicare la sospensione dai pubblici uffici per sei mesi. Adesso anche quella misura viene meno a seguito dell’accoglimento dell’impugnazione.

Capodieci era finito nell’indagine in relazione, tra l’altro, a un accordo quadro tra Cefpas e Asp di Agrigento. Secondo la ricostruzione accusatoria, l’intesa sarebbe stata collegata anche all’interesse personale dell’allora deputato regionale Riccardo Gallo Afflitto e, in particolare, alla posizione lavorativa della moglie. Contestazioni rispetto alle quali la posizione dell’ex manager resta naturalmente da accertare nel prosieguo del procedimento.

Capodieci, nel corso dell’interrogatorio preventivo, aveva scelto di rispondere alle domande del giudice e dei pubblici ministeri. La difesa aveva prodotto documentazione sostenendo la piena legittimità dell’operato del manager e aveva chiesto che non venisse applicata alcuna misura cautelare.

La vicenda aveva avuto anche conseguenze sul piano amministrativo. Capodieci aveva infatti lasciato la guida dell’Asp di Agrigento nel giugno scorso, pochi giorni dopo l’emersione dell’inchiesta.