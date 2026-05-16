Il Rizza-Insolera brilla a Catania: quarti di finale alla C@nnizz@Robot 2026

Andrea Lomabardo e Alessio Rizza della classe 3 A indirizzo Sistemi Informativi Aziendali, brillanti studenti, dell’Istituto scolastico Rizza-Insolera, hanno portato in alto il nome della loro scuola, conquistando i quarti di finale nella competizione nazionale ed europea di robotica C@nnizz@Robot 2026 organizzata dall’Istituto Tecnico Industriale Statale “Stanislao Cannizzaro” di Catania.

Il Rizza-Insolera è stata l’unica scuola della provincia di Siracusa a partecipare all’evento nazionale il 9 e 10 maggio scorsi. I ragazzi del “Filadelfo Team” si sono battuti contro ben 23 squadre provenienti da tutta Italia, riuscendo a raggiungere i quarti di finale. Un risultato di grande prestigio considerando che si tratta della prima esperienza assoluta in questa competizione. Un traguardo che raccoglie i frutti del lavoro di questi anni, durante i quali i corsi di robotica educativa sono stati inseriti nelle classi ad indirizzo informatico.

È stata la Prof.ssa Daniela Tola, referente dei corsi, a seguire i ragazzi passo dopo passo nel complesso percorso di costruzione del robot, nella stesura del codice e ad accompagnarli a Catania. Nelle due intense giornate di prove e di gara è stato inoltre prezioso l’apporto del Prof. Andrea Composto.

La competizione è stata entusiasmante, in particolare, ai quarti di finale si è assistito ad un scontro al cardiopalma 1 contro 1: dopo ben 5 prove concluse con un incredibile pareggio e dopo quasi 6 ore di programmazione continua sotto pressione, purtroppo il robot del Rizza-Insolera ha ceduto, non riuscendo più ad eseguire correttamente il codice.

Ma la vera vittoria è stata l’esperienza vissuta. Sono stati giorni intensi che hanno permesso ai ragazzi di confrontarsi con altre realtà, stringere amicizia con nuove squadre e studiare altre tipologie di robot e stili di programmazione. Ad imparare inoltre che l’errore in programmazione non è una sconfitta, ma il passaggio essenziale per progredire e migliorarsi sempre. Il “Filadelfo Team” tornerà più forte di prima.