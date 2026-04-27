Il Rotary Club Ortigia finanzia la ricerca solare

Grazie al sostegno del Rotary Club Siracusa Ortigia, insieme ai club partner Palazzolo Acreide, eClub Distretto 2110 e Catania Bellini, l’associazione Futuro Solare ETS ha potuto integrare nella vettura solare Archimede 2.0 le prime batterie sodio ione mai utilizzate in Sicilia in un’applicazione reale su veicolo.

Il finanziamento, ottenuto tramite una Sovvenzione Distrettuale del Distretto Rotary 2110, ha permesso l’acquisto di 237 celle sodio ione, una tecnologia emergente che rappresenta una delle alternative più promettenti al litio: più sostenibile, più sicura e basata su materie prime abbondanti e facilmente reperibili.

Il progetto coinvolge decine di studenti delle scuole superiori e delle università del territorio, impegnati nella progettazione e realizzazione della vettura solare..

«Questo progetto – spiega il Presidente del Rotary Club Siracusa Ortigia, Gaetano Tranchina – unisce formazione, innovazione e sostenibilità. Il Rotary sostiene con convinzione iniziative che creano opportunità concrete per i giovani e che valorizzano il territorio attraverso la tecnologia».

Da sottolineare il supporto tecnico di aziende del settore impegnate in ricerche sulla energia solcare come ANSYS e STMicroelectronics che hanno riconosciuto il valore sperimentale e formativo del progetto Archimede 2.0. La vettura solare Archimede 2.0 rappresenterà la Sicilia in competizioni internazionali come l’iLumen European Solar Challenge e, successivamente, il World Solar Challenge in Australia, una delle gare più prestigiose al mondo nel settore dei veicoli solari.

Grazie al contributo del Rotary, la nuova versione del veicolo potrà contare su un sistema di accumulo innovativo, più sicuro e più sostenibile, posizionando Siracusa tra i territori più attivi nella sperimentazione di tecnologie energetiche emergenti.

Il progetto dimostra come la sinergia tra associazioni, scuole, università, aziende e Rotary possa generare valore reale per il territorio, offrendo ai giovani un’esperienza formativa unica e contribuendo allo sviluppo di tecnologie che guardano al futuro dell’energia pulita.