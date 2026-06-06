Il Rotary Club Siracusa Monti Climiti celebra 23 anni di servizio e amicizia

Una serata all’insegna della memoria, dei valori e dell’impegno verso il territorio ha celebrato il 23° anniversario della fondazione del Rotary Club Siracusa Monti Climiti.

L’evento, svoltosi in un clima di grande partecipazione ed emozione, ha rappresentato un’importante occasione per ripercorrere le tappe più significative della storia del Club, nato ventitré anni fa con l’obiettivo di promuovere i valori del servizio, della solidarietà e dell’amicizia rotariana.

Particolarmente apprezzata la “staffetta dei soci fondatori”, momento centrale della serata, durante il quale sono stati ricordati episodi, progetti e iniziative che hanno segnato il percorso del Club nel corso degli anni, evidenziandone la costante crescita e il forte legame con la comunità.

Commovente il ricordo dei soci fondatori scomparsi, ai quali è stato reso omaggio con gratitudine e affetto per il contributo umano e valoriale lasciato in eredità al sodalizio.

A rendere ancora più significativa la celebrazione è stata la presenza dell’Assistente del Governatore, Pietro Forestiere, che ha voluto condividere con i soci questo importante traguardo, sottolineando il valore dell’azione rotariana sul territorio e il ruolo del Club nella promozione di iniziative sociali e culturali.

Ventitré anni di attività rappresentano oggi un patrimonio di esperienze, relazioni e servizio che continua a rafforzare l’identità del Rotary Club Siracusa Monti Climiti e il suo impegno a favore della collettività.