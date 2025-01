Il Rotary Club Siracusa Ortigia dona un pannello interattivo al Castello Maniace per un turismo inclusivo

Un piccolo passo avanti verso un turismo più accessibile e inclusivo è stato compiuto oggi a Siracusa. Alle 17, al Castello Maniace, il Rotary Club Siracusa Ortigia ha donato alla città un pannello multimediale interattivo per migliorare la fruizione del sito da parte dei visitatori, con un’attenzione particolare alle esigenze delle persone non vedenti e non udenti.

All’evento erano presenti il Governatore del Distretto Rotary Sicilia-Malta, Giuseppe Pitari; la Presidente del Rotary Club Siracusa Ortigia, Michela Vasques; il Sovrintendente ai Beni Culturali di Siracusa, ing. Antonino Lutri; e l’Assessore alla Cultura del Comune di Siracusa, on. Fabio Granata.

La presidente del Rotary Club Siracusa Ortigia, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Questo pannello interattivo è stato donato grazie alla Fondazione Rotary. Abbiamo voluto offrire qualcosa che servisse al turismo ma che fosse anche inclusivo, fornendo un servizio accessibile per le persone non udenti e non vedenti. Mi auguro che questo progetto dia alla città un input per proseguire su questa strada”.

Il Sovrintendente ai Beni Culturali, Antonino Lutri, ha posto l’accento sull’importanza della protezione e valorizzazione del patrimonio culturale, richiamando l’attenzione sulle sfide quotidiane: “Ultimamente, con il G7, abbiamo avuto l’opportunità di far conoscere Siracusa al mondo intero, mostrando la migliore immagine della nostra città. Il nostro compito è proteggere e valorizzare questi beni, spesso oggetto di interessi poco opportuni. Grazie al Rotary per questa iniziativa, che permette anche ai giovani, cresciuti nell’era digitale, di avvicinarsi alla conoscenza e al rispetto di questi luoghi straordinari”.

L’assessore al Centro Storico, Salvo Consiglio, ha evidenziato il valore aggiunto dell’iniziativa: “Aver pensato ai disabili per veicolare cultura rappresenta un contributo straordinario per la nostra città”, mentre Fabio Granata, Assessore ai Beni Culturali di Siracusa, ha invece voluto legare l’iniziativa alla ricorrenza del riconoscimento Unesco della città: “Il 17 luglio 2005 Siracusa è diventata patrimonio dell’umanità. Quest’anno, a partire da marzo e fino a gennaio 2025, racconteremo questa straordinaria vicenda. Siracusa è una città unica al pari di Atene e Roma per storia, con una stratificazione culturale e paesaggistica senza eguali.” L’assessore Granata ha concluso ringraziando il Rotary per l’iniziativa e annunciando come la maggiore accessibilità dei beni sia fondamentale non solo per i turisti, ma anche per i siracusani che devono conoscere al meglio la storia della propria città per poterla apprezzare e valorizzare ulteriormente.