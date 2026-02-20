Il Rotary Siracusa celebra i valori olimpici: ospite Stefano Tempesti e i tedofori della provincia

Serata all’insegna dei valori Olimpici al Club Rotary Siracusa. Ospiti illustri, memorie, aneddoti e testimonianze sportive. L’occasione è stata il passaggio della fiaccola olimpica attraverso la nostra provincia. Tedofori, alcuni degli sportivi più titolati della Città: i canoisti fratelli Burgo, i pallanotisti Valentino Gallo, Christian Napolitano, Stefano Tempesti e Barbara Bongiovanni; oltre a Valerio Vancheri.

Un interessante excursus sulla storia delle Olimpiadi, dal 776 a.c. alla abolizione sotto l’imperatore Teodosio, fino al recupero in era moderna col Barone De Coubertain.

Il significato del fuoco, come simbolo di verità, conoscenza, purezza e lealtà; l’istituzione della staffetta dei tedofori, avvenuta nel 1936 in occasione delle Olimpiadi di Berlino. Clou della serata, la presenza di Stefano Tempesti, portiere storico del 7Bello, protagonista per ben cinque edizioni dei Giochi, oro mondiale, argento e bronzo olimpico. Una splendida occasione per recuperare quei valori dello sport, troppo spesso violati ultimamente, validi in campo, così come nella vita. E un richiamo alla Pace Olimpica che tutti auspichiamo.