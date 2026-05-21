Il ruolo della tecnologia nella cura delle patologie cardiache e vascolari, focus a Fermi di Siracusa

All’Istituto Tecnico Industriale Enrico Fermi si è svolta una conferenza dal titolo “Ruolo della tecnologia nella cura delle patologie cardiache e vascolari”, rivolta agli studenti delle classi degli indirizzi Biotecnologie e Sanitario. Relatore dell’incontro è stato il dott. Giombattista Barrano, specialista in Cardiologia e Interventistica Cardiovascolare, nonché responsabile U.O.S. di Cardiologia presso il Presidio Ospedaliero Umberto I di Siracusa.

Nel corso della conferenza il dottor Barrano ha illustrato agli studenti le più moderne tecnologie utilizzate oggi in ambito cardiologico e cardiovascolare, soffermandosi sulle innovazioni che stanno migliorando diagnosi, monitoraggio e cura delle patologie cardiache.

L’incontro si è distinto per il suo carattere interattivo: gli alunni hanno partecipato con interesse, ponendo domande e curiosità alle quali il relatore ha risposto con grande disponibilità e professionalità. Il confronto diretto con un esperto del settore ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento e orientamento per gli studenti.

Molto positivo il riscontro da parte delle classi coinvolte, che hanno seguito con attenzione gli interventi, così come apprezzamento è stato espresso dallo stesso relatore per la partecipazione e l’interesse dimostrati dai ragazzi.

Il personale docente e il Dirigente scolastico dell’Istituto “Enrico Fermi” di Siracusa ringraziano sentitamente il dott. Giombattista Barrano per la disponibilità e per il prezioso contributo formativo offerto agli studenti attraverso questa iniziativa.

Le ore dedicate alla conferenza saranno riconosciute come attività valide ai fini dei percorsi di FSL e PCTO (Formazione e Scuola-Lavoro), a conferma dell’importanza della collaborazione tra scuola e professionisti del territorio nella formazione delle nuove generazioni.