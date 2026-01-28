Il ruolo dell’AMP Plemmirio nel quadro del Green Deal europeo

In un momento storico in cui gli effetti dei cambiamenti climatici si manifestano con sempre maggiore rapidità e intensità — come dimostra il devastante passaggio del ciclone Harry, che ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna provocando danni stimati in centinaia di milioni di euro, ondate di piena, mareggiate estreme e ordini di evacuazione in diverse zone costiere — la tutela dell’ambiente marino non è più un tema marginale ma una vera priorità nelle politiche ambientali europee.

Proprio in questo quadro complesso si inserisce il recente riconoscimento di Marco Mastriani, Vicepresidente del Consorzio dell’Area Marina Protetta del Plemmirio come Ambasciatore per il Patto Climatico Europeo — un incarico strategico all’interno delle iniziative connesse al Green Deal Europeo, il programma ufficiale dell’UE per la neutralità climatica entro il 2050.

L’AMP Plemmirio, per sua natura, non è solo uno scrigno di biodiversità mediterranea, ma rappresenta un esempio di come le politiche locali di protezione del mare possano rispondere a sfide globali quali l’innalzamento del livello del mare, l’erosione delle coste o l’aumento di eventi meteorologici estremi. Aree come il Plemmirio diventano quindi laboratori di sostenibilità, dove la tutela dell’ambiente marino si traduce in politica ambientale concreta, con ricadute che vanno dalla protezione degli habitat naturali alla resilienza delle comunità costiere.

La recente ondata di maltempo associata al ciclone Harry ha ulteriormente messo in luce la fragilità dei sistemi costieri del Mediterraneo, sottolineando l’urgenza di adottare strategie di adattamento e mitigazione del rischio climatico. In questo contesto, l’azione di un Ambasciatore europeo per il clima con radici profonde nella gestione di un’Area Marina Protetta assume un valore simbolico e operativo: collegare le politiche del Green Deal Europeo alle esperienze territoriali locali, elevando la tutela del mare da mero obiettivo ecologico a componente essenziale delle politiche ambientali europee.