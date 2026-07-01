Il Segno di Plinio 2026: premiati Ciclamino e Lombardo

Sono Andrea Ciclamino, pittore e artista poliedrico, e Maria Pia Lombardo, ideatrice e realizzatrice del bozzetto 2026 dell’Infiorata di Noto insieme alla sua associazione, i vincitori dell’edizione 2026 de “Il Segno di Plinio”, il riconoscimento che ogni anno celebra figure di rilievo nel panorama artistico e culturale legato al territorio.

Come da tradizione, la cerimonia di consegna del premio si terrà venerdì 4 luglio a Palazzolo Acreide, nella suggestiva cornice del Teatro Greco di Akrai, e precede l’evento musicale curato dal maestro Salvo Nieli. L’iniziativa è promossa dal Comune di Palazzolo Acreide – Assessorato alla Cultura – e dal Rotary Club Palazzolo Acreide e Valle dell’Anapo. Andrea Ciclamino Pittore e autore poliedrico, Ciclamino viene premiato per un percorso artistico che intreccia diverse forme espressive e che ha saputo restituire, attraverso la pittura, uno sguardo originale sull’identità e la bellezza del territorio ibleo.

Maria Pia Lombardo Artista riconosciuta per aver ideato e realizzato, insieme alla propria associazione, il bozzetto 2026 dell’Infiorata di Noto, una delle manifestazioni più attese e identitarie del calendario culturale del Sud-Est siciliano, capace di unire tradizione artigianale, creatività e senso di comunità.

“Il Segno di Plinio”, nato in ricordo del pittore palazzolese Andrea Caruso, conferma così il proprio ruolo di vetrina per i talenti che, con il proprio lavoro, contribuiscono a tenere vivo e a valorizzare il patrimonio culturale, artistico e artigianale del territorio ibleo, in linea con un percorso che CNA Siracusa sostiene da tempo attraverso la promozione delle eccellenze locali e del legame tra cultura e impresa.