Il segreto dei mari a Portopalo: dove il Mar Ionio e il Mediterraneo si incontrano

A Portopalo di Capo Passero, il comune più a sud dell’Italia continentale, la geografia incontra la poesia. Qui, in questo angolo estremo della Sicilia, si incontrano due mari: il Mar Ionio e il Mar Mediterraneo.

Il loro abbraccio dà vita a un paesaggio unico, modellato dal vento e dalla forza delle onde.

Proprio al limite di questo confine naturale si trova la famosa Isola delle Correnti, collegata alla terraferma da un sottile istmo sabbioso che durante la bassa marea si può attraversare a piedi.

Sull’isola si ergono ancora il vecchio faro abbandonato e poche rovine che raccontano la vita dei custodi di un tempo. Tutto intorno, solo il mare, le correnti che si incrociano e un silenzio quasi irreale.

Il mare qui è spettacolo puro: cambia colore più volte al giorno, dal turchese al blu profondo. L’atmosfera è sospesa, selvaggia e autentica. L’Isola delle Correnti è uno di quei luoghi che restano nel cuore: poco turistica, intensamente siciliana, punto d’incontro tra cielo e acqua.

Da Portopalo, in pochi minuti, si possono raggiungere Noto, Ragusa, Marzamemi, Pozzallo e la Riserva di Vendicari, completando un viaggio tra arte barocca, spiagge incontaminate e natura protetta.