Il segreto del pesce nelle Catacombe di San Giovanni: la fede nascosta sotto Siracusa

Nel cuore di Siracusa, a pochi passi dalla centralissima piazza San Giovanni, si trovano le Catacombe di San Giovanni, uno dei siti archeologici più affascinanti e misteriosi della Sicilia. Un luogo intriso di storia e spiritualità, che ogni anno accoglie migliaia di visitatori curiosi di scoprire cosa si cela sotto la superficie della città antica.

Le Catacombe di San Giovanni risalgono al IV secolo d.C., periodo in cui i cristiani, ancora perseguitati, cominciarono a seppellire i propri defunti in cunicoli sotterranei per proteggere i corpi e la memoria dei loro cari.

L’intero complesso si estende per oltre 10.000 metri quadrati, rendendolo uno dei più vasti dell’isola e secondo in estensione solo a quello di Roma.

Questa necropoli sorse attorno alla tomba dell’apostolo Marciano, primo vescovo di Siracusa, che secondo la tradizione sarebbe stato inviato in Sicilia da San Pietro. Ancora oggi, le rovine della Basilica di San Giovanni Evangelista testimoniano l’importanza religiosa di quest’area in epoca paleocristiana, rendendola uno dei luoghi simbolo del cristianesimo primitivo nell’isola.

L’accesso alle catacombe è consentito solo con visita guidata, che accompagna i visitatori in un labirinto di gallerie scavate nel tufo, tra loculi, arcosoli e piccole nicchie funerarie.

Sulle pareti sono ancora visibili incisioni e simboli paleocristiani, tracce tangibili della fede dei primi cristiani che si riunivano in segreto per celebrare i riti.

Uno degli aspetti più affascinanti è proprio la simbologia diffusa in tutto il complesso, che racconta un modo di comunicare silenzioso ma potente, fatto di segni e immagini dal profondo significato spirituale.

Tra i simboli più suggestivi incisi nelle pareti delle catacombe c’è quello del pesce, conosciuto in greco come Ichthys (ΙΧΘΥΣ).

Questo termine è un acronimo che significa:

Iēsous Christos Theou Yios Sōtēr, ovvero Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore.

Durante le persecuzioni, il simbolo del pesce veniva usato dai cristiani per riconoscersi in segreto senza esporsi al pericolo.

Ancora oggi, tra le gallerie di San Giovanni, si possono scorgere queste incisioni semplici ma piene di significato, testimoni di una fede silenziosa, resiliente e profonda.

Visitare le Catacombe di San Giovanni a Siracusa significa compiere un vero e proprio viaggio nel tempo, tra archeologia, arte e spiritualità.

Ogni pietra racconta una storia, ogni simbolo custodisce un messaggio di speranza.

Le catacombe non sono solo un sito archeologico, ma un luogo di memoria e identità, dove il silenzio delle gallerie si mescola al respiro della storia.

E, magari, tra le ombre di quelle pareti, lasciarsi sorprendere ancora una volta dal disegno di un piccolo pesce: discreto, fragile, ma colmo di significato.