“Il Seme Resta – Cronaca di un sorriso che disarma”, a Siracusa lo spettacolo dedicato a Padre Pino Puglisi

La Compagnia Teatrale Amatoriale CAMORE, nata nel dicembre 2025, presenta il dramma in un atto “Il Seme Resta – Cronaca di un sorriso che disarma”, scritta e diretta da Salvatore Randazzo e dedicata all’attività pastorale di Padre Pino Puglisi.

L’opera verrà messa in scena venerdì 12 Giugno alle 20 nel cortile della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Siracusa. Ingresso libero.

“La messinscena – dice Salvatore Randazzo – nasce da un principio semplice: lo spazio scenico è ovunque. Gli attori attraversano la platea, i corridoi, i margini, perché la storia di don Pino non può essere confinata: è una storia che entra nelle case, nelle strade, nei cortili, proprio come lui faceva a Brancaccio. Il pubblico non assiste soltanto, ma si trova dentro un quartiere che si muove, che osserva, che reagisce. Questa scelta scenica vuole ricordare che don Pino non ha mai cercato un piedistallo: ha scelto la strada, la porta accanto, la presenza discreta e costante. La scena, aperta e diffusa, vuole restituire l’idea che il bene non ha confini. Che la luce può nascere ovunque. Che un prete mite, armato solo di sorriso e Vangelo, può cambiare un quartiere intero. E che, come lui stesso diceva, “il seme resta”.”