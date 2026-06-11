“Esprimo la mia più ferma e profonda doglianza nei confronti di Poste Italiane per i gravi disagi che, ormai da troppo tempo, stanno arrecando ai correntisti e, più in generale, a tutti i cittadini di Buccheri”, così il sindaco Alessandro Caiazzo sulla mancata sistemazione dello sportello.

“Il protrarsi, a tutt’oggi ingiustificato, della sospensione del servizio ATM, rappresenta una situazione inaccettabile che sta causando notevoli difficoltà alla nostra comunità. Tale disservizio incide in maniera particolarmente pesante sulle persone anziane, sui cittadini con ridotte possibilità di spostamento e su quanti, per esigenze lavorative, non possono usufruire dei servizi postali durante gli orari di apertura dell’ufficio. Ancora più grave è il fatto che, nonostante le rassicurazioni gentilmente fornite da alcuni responsabili di Poste Italiane, che avevano indicato il 10 giugno quale termine per la riattivazione dell’ATM, il servizio risulti ancora non funzionante. Si tratta di un impegno comunicato ai cittadini che, ad oggi, non è stato rispettato”, aggiunge.

“Comprendiamo la necessità degli interventi di ammodernamento e di aggiornamento delle infrastrutture tecnologiche, così come anche dichiarato in un recente comunicato stampa congiunto. Tuttavia, da una realtà importante e strutturata come Poste Italiane, ci si aspettava la capacità di programmare tali attività in modo da ridurre al minimo i disservizi per l’utenza e, soprattutto, di rispettare le scadenze pubblicamente comunicate. La questione non riguarda soltanto l’efficienza di un servizio essenziale, ma anche il rispetto dovuto ai correntisti e a tutti coloro che ripongono quotidianamente la propria fiducia in Poste Italiane”, prosegue.

“Per queste ragioni inviterò Poste Italiane, attraverso apposita nota di contestazione, a fornire con urgenza chiarimenti puntuali sulle cause del ritardo e, soprattutto, a procedere senza ulteriori indugi alla riattivazione dell’ATM, restituendo ai cittadini di Buccheri un servizio fondamentale per la vita quotidiana della comunità. L’Amministrazione Comunale continuerà a monitorare la situazione e a rappresentare con determinazione le legittime esigenze dei cittadini presso tutti gli enti competenti”, conclude.