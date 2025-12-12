Il “Sicilia Express” raddoppia, treni da Torino a Palermo e Siracusa

Dopo il successo riscosso nelle passate edizioni, il Sicilia Express torna e raddoppia le circolazioni in occasione delle festività natalizie. Il treno, realizzato grazie alla collaborazione tra FS Treni Turistici Italiani e l’Assessorato alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Siciliana, collegherà Torino alla Sicilia il 20 e il 27 dicembre con ritorno programmato il 5 e il 10 gennaio. L’incremento delle circolazioni si è reso necessario per la grande richiesta di posti a bordo treno, confermando come questo servizio sia molto apprezzato dai cittadini siciliani che vivono fuori sede per motivi di studio o di lavoro.

Come nelle precedenti edizioni, il viaggio offrirà ai passeggeri momenti di relax con animazione a bordo e performance enogastronomiche pensate per valorizzare la cultura siciliana e i suoi prodotti agroalimentari. Anche in questa occasione non mancheranno gradite sorprese. Chi sceglierà di viaggiare con il Sicilia Express potrà optare per il servizio cuccette o per posti a sedere in comodi scompartimenti, al prezzo di 29,90 euro per la tratta da Torino a Palermo o Siracusa.

Il Sicilia Express natalizio partirà il 20 e il 27 dicembre da Torino Porta Nuova alle ore 12:30 ed effettuerà fermate di sola salita a Milano Porta Garibaldi (14:12), Parma (15:32), Modena (16:02), Bologna Centrale (16:30), Firenze Santa Maria Novella (18:10), Roma Tiburtina (22:48) e Salerno (01:12). Dopo aver attraversato lo Stretto, il convoglio fermerà a Messina (07:36) e si dividerà in due sezioni: quella diretta a Siracusa proseguirà verso Taormina (09:08), Giarre-Riposto (09:35), Acireale (09:50), Catania Centrale (10:05), Lentini (10:51) e Augusta (11:17) per giungere a Siracusa alle 12:40, mentre la sezione diretta a Palermo toccherà Milazzo (08:24), Capo d’Orlando (09:08), Santo Stefano di Camastra (09:51), Cefalù (10:15), Termini Imerese (10:44) e Bagheria (11:19) per giungere nel capoluogo siciliano alle 12:38.

I biglietti per il Sicilia Express del 20 dicembre, in direzione Siracusa e Palermo, saranno disponibili a partire dal 13 dicembre alle 12. I titoli di viaggio potranno essere acquistati sul sito www.fstrenituristici.it e su tutti i canali di vendita Trenitalia, inclusi l’app Trenitalia, le biglietterie di stazione, i distributori self-service e le agenzie di viaggio.

Nei prossimi giorni saranno disponibili anche i biglietti per il 27 dicembre e per i viaggi di ritorno del 5 e del 10 gennaio. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, si invita a consultare il sito ufficiale di FS Treni Turistici Italiani.